Україна і Туреччина домовилися про електронний обмін інформацією щодо переміщення товарів і транспорту

Україна і Туреччина підписали угоду щодо створення системи попереднього обміну інформацією про товари і транспорт, які переміщуються між країнами.

Угоду підписали перед спільною пресконференцією лідерів України і Туреччини у Стамбулі, передає Європейська правда.

Перед початком брифінгу оголосили про підписання угоди між урядами України і Туреччини про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.

Як деталізували у повідомленні Офісу президента, на підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.

Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

угода (217) митниця (836) Туреччина (1129) електронні документи (326)
