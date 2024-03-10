Україна і Туреччина домовилися про електронний обмін інформацією щодо переміщення товарів і транспорту
Україна і Туреччина підписали угоду щодо створення системи попереднього обміну інформацією про товари і транспорт, які переміщуються між країнами.
Угоду підписали перед спільною пресконференцією лідерів України і Туреччини у Стамбулі, передає Європейська правда.
Перед початком брифінгу оголосили про підписання угоди між урядами України і Туреччини про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.
Як деталізували у повідомленні Офісу президента, на підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.
Інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.
Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.
