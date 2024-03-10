Латвія завершила укріплення пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю

Латвія завершила розміщення бетонних та пісочних конструкцій на чотирьох прикордонних пунктах на кордоні з Росією та Білоруссю як перші заходи плану з військового зміцнення кордону та антимобільності.

Роботи зі зведення перешкод розпочалися на прикордонних пунктах у Гребнєво та Терехово на кордоні з Росією, а також у Пієдруї та Патернієки на кордоні з Білоруссю, пише Delfi.

Зведені перепони забезпечать посилення кордону та військову антимобільність.

У Міністерстві оборони Латвії підтвердили, що здійснені Національними збройними силами дії виконані в запланованому обсязі. Відповідно до затвердженого урядом плану, роботи зі зміцнення кордону продовжуються.

На цьому тижні Кабінет Міністрів Латвії затвердив план військового зміцнення та антимобільності східного кордону, на реалізацію якого планується витратити 303 млн євро.

Протягом наступних п'яти років оборонна галузь інвестує у зміцнення кордону 303 млн євро.