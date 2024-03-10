Україна збільшила експорт молочної продукції на 22%. ІНФОГРАФІКА

Українські експортери в лютому наростили обсяги поставок молочних продуктів порівняно до січня, користуючись зростанням цін на біржові товари на зовнішніх ринках. Так, Україна експортувала 8,5 тис. тон молочних продуктів на суму $16,6 млн. Порівняно до січня 2024 року натуральні обсяги експорту виросли на 22%, а грошова виручка збільшилась на 26%.

З початку року було експортовано 15,13 тис. тон молочних продуктів, що на 3% більше порівняно до минулорічного періоду. Експортна виручка за перші два місяці 2024 року склала майже 29 млн грн, що на 14% менше ніж торік, йдеться в повідомленні Асоціації виробників молока.

Що експортувала Україна

Головними експортними категоріями в грошовому еквіваленті були наступні товари:

молоко та вершки, згущені – 33%;

сири – 23%;

морозиво – 13%;

масло вершкове – 12%.

Натуральні обсяги експорту молока і вершків незгущених в лютому склали близько 2,23 тис. тонн, що на 14% менше порівняно до січня. Виручка за поставлений товар склала $1,42 млн і збільшилася на 18%.

У лютому Україна наростила натуральні обсяги експорту молока та вершків згущених до 2,06 тис. тонн (+18%), але грошова виручка за поставлений товар виросла до $5,52 млн (+20%).

Експорт кисломолочних продуктів (маслянка) склав 311 тонн в натуральних обсягах, що на 5% більше порівняно до січня. Експортна виручка за поставлений товар склала $375 тис. що на 11% менше порівняно до попереднього місяця.

Минулого місяця Україна експортувала 2,1 тис. тонн молочної сироватки (+56%) на суму $1,35 млн (+51%).

Також Україна експортувала 301 тонну вершкового масла на суму $1,98 млн дол. За останній місяць натуральні обсяги експорту виросли на 17%, а грошова виручка за поставлений товар збільшилась на 20% порівняно до січня.

Минулого місяця експортери збільшили натуральні обсяги поставок сирів на зовнішні ринки до 886 тонн (+30%). Грошова виручка за експортований сир збільшилась до $3,84 млн (+33%).

Україна збільшила натуральні обсяги експорту морозива до 629 тонн (+56%). Грошова виручка за поставлений товар виросла до $2,14 млн (-2%).

Водночас Україна в лютому імпортувала 3,94 тис. тон молочних продуктів, що на 28% менше порівняно до січня. Минулого місяця в Україну скоротилися поставки кисломолочних продуктів (-9%), молочної сироватки (-66%), вершкового масла (-24%), сирів (-34%) та морозива (-184%). Україна імпортувала молочні продукти з Великої Британії, країн-членів ЄС, Швейцарії, Норвегії, Нової Зеландії.