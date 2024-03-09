Українські атаки на російські НПЗ скоротили нафтопереробні потужності РФ, – британська розвідка

Нафтопереробні потужності Росії, ймовірно, тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 1 березня Росія запровадила піврічну заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

Розвідники припускають, що заборона на експорт зменшить тиск на постачання та дозволить Росії відремонтувати свої НПЗ. Водночас ремонт, скоріше за все, триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.

"Уряд Росії буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного попиту напередодні виборів президента Росії 15-17 березня", – наголосили у міністерстві.

Як повідомлялося, вранці 5 березня безпілотник атакував нафтову базу у Білгородській області. Під удар потрапила Губкінська нафтобаза в селі Довге, яка належить "дочці" "Роснєфті" – АТ "Білгороднафтопродукт".