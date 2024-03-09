Українські атаки на російські НПЗ скоротили нафтопереробні потужності РФ, – британська розвідка
Нафтопереробні потужності Росії, ймовірно, тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії.
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що 1 березня Росія запровадила піврічну заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.
Розвідники припускають, що заборона на експорт зменшить тиск на постачання та дозволить Росії відремонтувати свої НПЗ. Водночас ремонт, скоріше за все, триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.
"Уряд Росії буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного попиту напередодні виборів президента Росії 15-17 березня", – наголосили у міністерстві.
Як повідомлялося, вранці 5 березня безпілотник атакував нафтову базу у Білгородській області. Під удар потрапила Губкінська нафтобаза в селі Довге, яка належить "дочці" "Роснєфті" – АТ "Білгороднафтопродукт".
Українські конструктори оголосили про створення ударних безпілотників дальністю 1 000 км і більше, і якщо воюючій країні вдалося освоїти їхнє масове виробництво, то нинішні удари по російських нафтобазах можуть бути лише початком.
На відміну від Росії, яка використовує однотипні дрони-камікадзе для ударів по українських стратегічних об'єктах, український ВПК розвивається та експериментує з безпілотниками різних конструкцій. При відбитті атак різними типами дронів одні системи ППО та радіоелектронної боротьби можуть бути ефективними, а інші - ні.
Наприклад, на російській авіабазі Хмеймім у Сирії ******** російський ЗРК "Панцир-С1" виявився безсилим проти безпілотників, а старіший "Тор-М2" з ними впорався досить успішно.
У Сирії з'ясувалося, що "Панцир" практично "не бачить" малошвидкісних і малогабаритних цілей, до яких відносяться військові БПЛА. При цьому комплекс регулярно фіксував помилкові цілі - великих птахів, що літають навколо бази, що збивало з пантелику операторів.
Універсальних систем ППО не існує.
Необхідно розгорнути додаткові військові підрозділи та обладнання для стеження на всіх потенційних маршрутах польоту ударних БПЛА. На даний момент у Росії не так багато військ і техніки.
Найбільшу небезпеку становить удар безпілотника по газофракціонуючій установці, найбільш вразливому виробничому агрегату, заповненому гарячим етаном, пропаном і бутаном. При такому влучанні є шанс влаштувати більший вибух і завдати значної шкоди цьому заводу, але решта заводу все одно залишиться майже неушкодженою.
Це санкції від України.