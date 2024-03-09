БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 332 7

Українські атаки на російські НПЗ скоротили нафтопереробні потужності РФ, – британська розвідка

рф,нпз,росія

Нафтопереробні потужності Росії, ймовірно, тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 1 березня Росія запровадила піврічну заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

Розвідники припускають, що заборона на експорт зменшить тиск на постачання та дозволить Росії відремонтувати свої НПЗ. Водночас ремонт, скоріше за все, триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.

"Уряд Росії буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного попиту напередодні виборів президента Росії 15-17 березня", – наголосили у міністерстві.

Як повідомлялося, вранці 5 березня безпілотник атакував нафтову базу у Білгородській області. Під удар потрапила Губкінська нафтобаза в селі Довге, яка належить "дочці" "Роснєфті" – АТ "Білгороднафтопродукт".

Автор: 

бензин (1133) НПЗ (404) росія (14921)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ймовiрно? Классная разведка.... а потом они ещё гороскоп и прогноз погоды от себя публикуют?
показати весь коментар
09.03.2024 15:22 Відповісти
Мозирський НПЗ до цих пір заправляє свинособачі танки з свинособачої нафти, всього 30 км від кордону
показати весь коментар
09.03.2024 17:01 Відповісти
Ціллю мають бути НПЗ, а не склади ПММ.
показати весь коментар
09.03.2024 19:42 Відповісти
BBC

Українські конструктори оголосили про створення ударних безпілотників дальністю 1 000 км і більше, і якщо воюючій країні вдалося освоїти їхнє масове виробництво, то нинішні удари по російських нафтобазах можуть бути лише початком.

На відміну від Росії, яка використовує однотипні дрони-камікадзе для ударів по українських стратегічних об'єктах, український ВПК розвивається та експериментує з безпілотниками різних конструкцій. При відбитті атак різними типами дронів одні системи ППО та радіоелектронної боротьби можуть бути ефективними, а інші - ні.
Наприклад, на російській авіабазі Хмеймім у Сирії ******** російський ЗРК "Панцир-С1" виявився безсилим проти безпілотників, а старіший "Тор-М2" з ними впорався досить успішно.

У Сирії з'ясувалося, що "Панцир" практично "не бачить" малошвидкісних і малогабаритних цілей, до яких відносяться військові БПЛА. При цьому комплекс регулярно фіксував помилкові цілі - великих птахів, що літають навколо бази, що збивало з пантелику операторів.

Універсальних систем ППО не існує.

Необхідно розгорнути додаткові військові підрозділи та обладнання для стеження на всіх потенційних маршрутах польоту ударних БПЛА. На даний момент у Росії не так багато військ і техніки.
показати весь коментар
10.03.2024 06:54 Відповісти
Стандарти, за якими будуються і модернізуються російські нафтопереробні заводи, виростають з ГОСТів епохи холодної війни, і тоді вони були покликані забезпечити життєздатність заводів навіть в умовах повітряних бомбардувань 1000-кілограмовими бомбами. Тож атаки дронів вагою у кілька кілограмів можуть спричинити пожежу на нафтопереробному заводі, але жодним чином не знищити завод.

Найбільшу небезпеку становить удар безпілотника по газофракціонуючій установці, найбільш вразливому виробничому агрегату, заповненому гарячим етаном, пропаном і бутаном. При такому влучанні є шанс влаштувати більший вибух і завдати значної шкоди цьому заводу, але решта заводу все одно залишиться майже неушкодженою.
показати весь коментар
10.03.2024 06:59 Відповісти
Україна повинна спалити всі нафтобази - нпз орків !


Це санкції від України.
показати весь коментар
10.03.2024 11:44 Відповісти
только один вопрос. почему атаки нпз и нефтехранилищи прекратились на месяц? они еще совпали с птичкопадом рашистов.
показати весь коментар
10.03.2024 19:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 