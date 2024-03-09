БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Агентство S&P знизило рейтинг України та прогнозує дефолт за зовнішніми боргами

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг та рейтинг емітенту в іноземній валюті України до "CC" з "CCC", прогноз – "негативний".

Про це повідомили в агентстві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що український уряд розпочне офіційні переговори щодо реструктуризації боргу з приватними кредиторами у короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини цього року. Ми вважаємо практично безперечним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями", – пояснило агентство.

Водночас S&P підтвердило короткострокові рейтинги України в іноземній валюті "С", у національній валюті "ССС+/С" та за національною шкалою "uaBB". Прогноз щодо рейтингу в інвалюті – "негативний", а за рейтингом у нацвалюті – "стабільний".

"Ми розуміємо, що державний борг України, номінований у гривні, не підпадає під дію плану реструктуризації боргу", – зазначило агентство.

Воно додало, що ймовірно знизить рейтинг до "SD" (вибірковий дефолт) при реструктуризації, оскільки у світлі тривалого платіжного балансу та бюджетних проблем розглядатиме її як проблемну.

Я наблюдаю за настроениями этой 73%-ной отары спустя почти 5 лет этого безумного ЗЕпрезидентства . Редко кто из этой отары способен признать , что совершил глупость 21 апреля 2019 года и что надо было не слушать брехню телеканалов Хасид-ТВ про Пороха , а вынужденно оставлять его на второй срок ... как-нибудь пропетляли бы еще пять лет до лучшего варианта из профессиональных политиков. Основная масса этой отары по-прежнему яростно плюется в Папередника как главного виновника всех бед , в том числе и во время президенства ЭТОГО . Похоже, это ПРИГОВОР той Украине , которую мы знали в начале 2019 года. Впрочем , ЭТОТ на стадионе честно проговорился перед будущей 73%-ной отарой - "Я -ваш приговор". Так , что Вова выполняет перед 73%-ной отарой свое предвыборное обещание , используя Путла в качестве инструмента выполнения приговора. Увы! Печально! Но сделать , похоже, ничего нельзя , раз уж даже Залужного ЭТИ смешали с грязью и даже бойцы на "нуле" это проглотили .
А в серіалі проблема була вирішена елементарно)
Ці бідоносці, розвалять країну... 73% ви ж мабуть цього хотіли, чи тільки поржать?!.
Так тож был Голобородько , а не Зелнский ! Это ...........
10.03.2024 19:38 Відповісти
Коли думали що впали вже на самісеньке дно - знизу постукали.
09.03.2024 18:42 Відповісти
це приходять рахунки за вибір, але за це заплатять усі .
09.03.2024 20:50 Відповісти
рошен отказался делать реформы и садить ворье, клоун на стадионе обещал посадить медведчуков и шуфричей, сделать реформы потому и голосовали за клоуна, в чем проблема??? следующий през будет тот кто посадит ахметова, Героя Бойка, и посадит коломойського реально в тюрму а не в сауну в СБУ
10.03.2024 09:08 Відповісти
можливо, комусь потрібно жувати, а не пестити клаву відвертим маразмом?

10.03.2024 10:31 Відповісти
гандонище медведчук помагав рошену звільняти полонених хіба не маразм?
10.03.2024 12:51 Відповісти
Всё уже высрал или нет? Давай про Липецкую фабрику, ты же хочешь )))
10.03.2024 14:58 Відповісти
твоя липецкая фабрика ничто по сравнению фабрики Шурми по производству ээ на оккупированой территории, знаешь сколько она ээ призводит?
10.03.2024 17:02 Відповісти
При Порошенкові на твою дурнувату макітру не прилітали ракети

А Україна не оголушавала дефолт
11.03.2024 05:05 Відповісти
ахаха троль-дибіл , при овощі з донбасу також не прилітали ракети
11.03.2024 07:23 Відповісти
якщо презом буде рошен то ***** перестане бомбити і запускати шахеди?? ***** в курсі що ти пишеш?
11.03.2024 16:35 Відповісти
29 жовтня 2015 рік Сватове, Луганська область
У повітря злетіли 3,5 тисячі тонн *********** різного калібру, в тому числі до реактивних систем залпового вогню «Смерч», «Град» та «Ураган».
23 березня 2017 року. Балаклія Харківської області
Слідство встановило свідків, котрі бачили, як із безпілотного літального апарата було скинуто засоби, що спричинили детонацію ***********.
26 вересня 2017 року. Калинівка, Вінницька область
На момент вибуху там зберігалося 188 тисяч тонн ***********, зокрема, ракети системи залпового вогню «Смерч», «Ураган» і «Град».
9 жовтня 2018 року. Ічня. Чернігівська область
Як і в Сватовому та Балаклеї, очевидці кажуть, що бачили безпілотники над складами перед вибухами.
11.03.2024 21:41 Відповісти
хто скаже що підОПозедент докерувався чліном по пісяаніні- той комп'ютерна програма із чікалядної Ліпіцької кхфабрики.
10.03.2024 10:28 Відповісти
Нісенітниця, долар буде по 1000 гривень і все відновиться!
