Агентство S&P знизило рейтинг України та прогнозує дефолт за зовнішніми боргами
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг та рейтинг емітенту в іноземній валюті України до "CC" з "CCC", прогноз – "негативний".
Про це повідомили в агентстві, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми очікуємо, що український уряд розпочне офіційні переговори щодо реструктуризації боргу з приватними кредиторами у короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини цього року. Ми вважаємо практично безперечним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями", – пояснило агентство.
Водночас S&P підтвердило короткострокові рейтинги України в іноземній валюті "С", у національній валюті "ССС+/С" та за національною шкалою "uaBB". Прогноз щодо рейтингу в інвалюті – "негативний", а за рейтингом у нацвалюті – "стабільний".
"Ми розуміємо, що державний борг України, номінований у гривні, не підпадає під дію плану реструктуризації боргу", – зазначило агентство.
Воно додало, що ймовірно знизить рейтинг до "SD" (вибірковий дефолт) при реструктуризації, оскільки у світлі тривалого платіжного балансу та бюджетних проблем розглядатиме її як проблемну.
А Україна не оголушавала дефолт
У повітря злетіли 3,5 тисячі тонн *********** різного калібру, в тому числі до реактивних систем залпового вогню «Смерч», «Град» та «Ураган».
23 березня 2017 року. Балаклія Харківської області
Слідство встановило свідків, котрі бачили, як із безпілотного літального апарата було скинуто засоби, що спричинили детонацію ***********.
26 вересня 2017 року. Калинівка, Вінницька область
На момент вибуху там зберігалося 188 тисяч тонн ***********, зокрема, ракети системи залпового вогню «Смерч», «Ураган» і «Град».
9 жовтня 2018 року. Ічня. Чернігівська область
Як і в Сватовому та Балаклеї, очевидці кажуть, що бачили безпілотники над складами перед вибухами.