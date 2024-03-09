Агентство S&P знизило рейтинг України та прогнозує дефолт за зовнішніми боргами

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг та рейтинг емітенту в іноземній валюті України до "CC" з "CCC", прогноз – "негативний".

Про це повідомили в агентстві, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми очікуємо, що український уряд розпочне офіційні переговори щодо реструктуризації боргу з приватними кредиторами у короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини цього року. Ми вважаємо практично безперечним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями", – пояснило агентство.



Водночас S&P підтвердило короткострокові рейтинги України в іноземній валюті "С", у національній валюті "ССС+/С" та за національною шкалою "uaBB". Прогноз щодо рейтингу в інвалюті – "негативний", а за рейтингом у нацвалюті – "стабільний".



"Ми розуміємо, що державний борг України, номінований у гривні, не підпадає під дію плану реструктуризації боргу", – зазначило агентство.



Воно додало, що ймовірно знизить рейтинг до "SD" (вибірковий дефолт) при реструктуризації, оскільки у світлі тривалого платіжного балансу та бюджетних проблем розглядатиме її як проблемну.