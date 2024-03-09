Туск не планує закривати кордон з Україною, фермери продовжать протести, – результати переговорів

Під час переговорів із фермерами прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не планує закривати кордон з Україною. Водночас пропонує аграріям підтримку з державного бюджету.

Про це сказав повідомив із фермерів Анджей Соботінський після зустрічі з Туском 9 березня, передає Радіо Свобода.

Зустріч голови польського уряду з лідерами фермерських організацій, які рівно місяць тому почали страйк і блокування польсько-українського кордону, тривала понад три години. "Перелому" у позиціях сторін не відбулося.

"Премʼєр сказав, що буде намагатися переконати Єврокомісію щодо "Зеленого курсу". А щодо кордону, то сказав, що не закриє кордон", – зазначив Соботінський.

За його словами, також Туск сказав, що допоможе за рахунок державних коштів скупити у фермерів надлишок збіжжя, і доручив Міністерству сільського господарства порахувати, які б це мали бути суми.

"Це є якесь розвʼязання проблеми щодо надлишку збіжжя на польського ринку. Це б дозволило фермерам продати те, що залишається, і мати порожні склади. Але якщо і далі буде надходити збіжжя з Росії та інших країн з поза ЄС – то за рік буде та сама проблема", – сказав Соботінський.

Він додав, що остаточного порозуміння з урядом немає, слова Туска аграрії взяли до відома і чекають на конкретні рішення. Про припинення протесту і блокади кордону, за його словами, наразі не йдеться.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною. Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

