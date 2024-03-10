Китай став лідером імпорту в Україну. З початку року ввезено товарів на $2 мільярди. ІНФОГРАФІКА

За два місяці 2024 року товарообіг склав $16,8 млрд, що на 2% більше за аналогічний період 2023 року. Так, протягом січня-лютого 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $10 млрд, а експортували – на суму $6,8 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $8,8 млрд, що становить 88% загальних обсягів імпортованих товарів, йдеться в повідомленні Державної митної служби.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-лютму 2024 року склало $0,47/кг, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай – $2 млрд, Польща – $1,1 млрд і Німеччина – $769 млн.

Експортували з України найбільше до Польщі – на $649 млн, Іспанії – на $624 млн, Китаю – на $504 млн.

Що імпортують в Україну

У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $3,5 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 25,3 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – $1,8 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 12,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні – $1,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 20,0 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $4,5 млрд;

метали та вироби з них – $726 млн;

мінеральні продукти – $587 млн.

За перші два місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 47,96 млн грн.