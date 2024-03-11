США та Японія розглядають оборонну співпрацю, яка може допомогти Україні, – ЗМІ

Японія та США обговорюють співпрацю у сфері військового спорядження, намагаючись забезпечити Україну більшою кількістю боєприпасів і збільшити можливості Японії ремонтувати американські військові кораблі та реактивні винищувачі.

Як пише Bloomberg із посиланням на японську газету Yomiuri, союзники намагаються досягти домовленостей у зв'язку з самітом 10 квітня у Вашингтоні за участі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди та президента США Джо Байдена.

Ключовою темою саміту буде пошук способів, як Японія може допомогти розширити резерв озброєнь США.

Американські виробники напружено працюють над постачанням зброї – від артилерійських снарядів до систем ППО, які Вашингтон пообіцяв надати Україні для боротьби з російськими військами.

Японія, яка ухвалила пацифістську конституцію після поразки в Другій світовій війні, надала Україні нелетальну допомогу, а також допомогу та кредитні гарантії на мільярди доларів – але не зброю.

Послаблення обмежень Токіо на військовий експорт може допомогти США та європейським країнам надіслати зброю в Україну в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій перспективі це може розширити можливості Японії продавати зброю за кордон.

Токіо і Вашингтон також розглядають можливість розширення угоди, згідно з якою японські компанії будуть регулярно виконувати технічне обслуговування та ремонт американської військової техніки.

Як повідомлялося, 1 березня уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти осіб та організацій, причетних до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також анексії Криму.