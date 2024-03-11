Трамп пообіцяв Орбану не дати "жодної копійки" Україні у разі обрання президентом США

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що кандидат у президенти та експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв не надавати Україні фінансову допомогу у разі перемоги на майбутніх виборах.

Про це угорський прем’єр заявив в інтерв’ю М1, передає Європейська правда.

"Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, бо очевидно, що Україна не зможе воювати власними силами", – сказав він.

На думку Орбана, якщо США не даватимуть грошей, то Європа не зможе надавати Україні достатнє фінансування "і тоді війна закінчиться".

За його словами, Трамп має "досить детальні плани" щодо того, як закінчити війну РФ проти України, і вони збігаються з інтересами Угорщини.

Однак угорський лідер додав, що "не уповноважений" розповідати про плани Трампа.

Як відомо, Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".