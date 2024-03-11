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Трамп пообіцяв Орбану не дати "жодної копійки" Україні у разі обрання президентом США

орбан,трамп

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що кандидат у президенти та експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв не надавати Україні фінансову допомогу у разі перемоги на майбутніх виборах.

Про це угорський прем’єр заявив в інтерв’ю М1, передає Європейська правда.

"Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, бо очевидно, що Україна не зможе воювати власними силами", – сказав він.

На думку Орбана, якщо США не даватимуть грошей, то Європа не зможе надавати Україні достатнє фінансування "і тоді війна закінчиться".

За його словами, Трамп має "досить детальні плани" щодо того, як закінчити війну РФ проти України, і вони збігаються з інтересами Угорщини.

Однак угорський лідер додав, що "не уповноважений" розповідати про плани Трампа.

Як відомо, Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".

Автор: 

Угорщина (552) допомога (1556) США (4962) Трамп Дональд (653) Віктор Орбан (50)


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Пішли обидва за руським кораблем
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11.03.2024 10:14 Відповісти
Логіка залізна, щоб закінчилась бійка, треба ззаду жертві нападу підніжку зробити, щоб нападник зміг її добити. І вуаля- бійка закінчилась. Пам'ятаєте, що колись було пророчество, що Америка розвалиться, як до влади прийде 🐒 мавпа, це було ще до Абами, усі думали що про черношкірого президента, але мавпа не зовні, а всередині- це Трамп. Це буде кінець для США не за рік, а за 10-20років,їм буде кізда, якщо ця мавпа прийде.
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11.03.2024 10:27 Відповісти
а чого фіцо не їздить а Мар-а-Лаго? не любить грати у гольф?
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11.03.2024 13:42 Відповісти

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