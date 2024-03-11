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Новини
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Україна починає переговори з США та Євросоюзом про відновлення авіаперевезень, – Кубраков

самолет,авиасообщение

Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Європейського Союзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також тривають консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, поки що зарано говорити про якісь терміни. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо в консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", – сказав Кубраков.

Міністр додав, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. "Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", – додав він.

Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Перемовини, за його словами, також йдуть й з трьома українськими компаніями.

"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", – сказав міністр.

Що ж стосується створення власного національного авіаційного оператора, то наразі, як пояснив Кубраков, під час війни це точно не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися.

Як повідомлялося, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада працює над можливістю відновлення роботи аеропорту "Бориспіль".

У листопаді минулого року керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджував, що один з українських аеропортів може відновити польоти цивільно авіації ще до закінчення війни з Росією.

Автор: 

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Кордони закриті! Хто літатиме? Хіба що зелені готуються драпати!
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11.03.2024 11:06 Відповісти
******. Хотят чтобы рашка разбомбила уцилевшие гражданские аэропорты. Ради того чтобы блатные и нардепы могли быстро и удобно ******** из Украины в любой момент. Идиоты. Вместо того чтобы думать об украинской ракетной программе и проиводстве наших ракет способных уничтожить военные заводы на территории парашки. Хотя-бы заводы производящие ракеты
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11.03.2024 11:08 Відповісти
Так же цій курвоті зеленій хочеться красти.
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11.03.2024 11:19 Відповісти
це щоб залуський міг бортом №1 з Києва вилітати, а не оцей ваш поїзд через Польщу ?
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11.03.2024 12:00 Відповісти
Безумство.
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11.03.2024 13:04 Відповісти
бла-бла-бла

закінчиться тим, що дадуть змогу чартерам літати з аеропортів Львова та Франківська... і звісно, у тих чартерах будуть не "пересічні", а ті, кому ніч "калататись" у потязі на Варшаву, а потім ще летіти кудись - не комільфо
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11.03.2024 14:10 Відповісти
Залужний - послом у GB, Таран - у Словенії, Венедиктова - у Швейцарії та Люксембурзі, Рєзников - далеко-далеко.
Зє-рмачня відкриває??? повітряне сполучення. Щось нагадує підготовку до панічної ретиради.
А "в Багдаді всьо спакойна, спакойна, спакойна! В Багдаді всьо спакойна, спакойна, спакойна "
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11.03.2024 14:14 Відповісти
Ідіоти !
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11.03.2024 16:42 Відповісти

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