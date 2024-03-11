Грошей на утримання доріг може не вистачити й на пів року, – Кубраков
У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури є кошти на частину року тільки на експлуатацію доріг. Наявних ресурсів може не вистачити навіть на перше півріччя.
Про це віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, стан доріг у деяких регіонах, які не були відремонтовані до 2021 року, незадовільний, вони буквально "сипляться".
Утім, попри нестачу коштів у державному бюджеті, Мінвідновлення працює з ЄБРР, з Європейським інвестиційним банком та з Світовим банком, щоб залучити нові кредити та тримати хоча б основну міжнародну мережу в нормальному стані.
Кубраков відзначив, що проєкти за кошти міжнародних донорів будуть стосуватися переважно доріг, які ведуть до кордонів та до пунктів пропуску. Тоді як з дорогами, які ведуть до лінії фронту, міжнародні банки працювати не будуть.
"Для фронтових доріг залишається тільки держбюджет", – пояснив міністр.
Як повідомлялося, у лютому уряд виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету.
бо кусок дороги від гайсина до тростянця, вінницької обл
вже років 6-7 утримували за рахунок 10 машин асфальту.
а от скільки списано за ці 6-7 років, навіть Бог не знає...
Ви, що, забули що в Україні іде кривава війна?
Прокинься! «державний діяч» та член уряду…
По підрахункам в нього окім майна на 600. мільйонів €,в офшорах зєЛенка заховала за 5 років більше 2 мільярдів $.
Регулярні платежи агенту Зє тільки з Рф у кілька мільйонів на рік.
Пил та тууман...
Голоси, тривоги...
Степовий буур"ян !
На гиляку ціх бариг !!!!
Знов соУпадєніє?!
на дорогах, зараз не заробиш.
треба в міністерство, к умерову йти. яскравий приклад, тимошенко. смотрящій за будівництвом укріплень. і не перевірити ніяк.
Особливо якщо не "ремонтувати" у ЗБД та окупованих?
вба! кради меньше!
чи вже як твії кривавий білоруський родич, не світися.
Зверніть увагу - навіть не на ремонт, а на "експлуатацію" - тобто в кишені ворюг.
потрібно провести аудит бо на ремонті доріг чимало вкрали
Народ вмивається кров"ю, а офісні щури безкарно жеруть країну зсередини ... Широкомасшьабне вторгнення кацапів врятувало п"яту колону з ОПи при владі та дало змогу їм безкарно красти мільярдами доларів та лишатися при владі стільки, скільки вони захочуть, бо вся влада де-факто повністю ними узурпована. Цього б ніколи не було якби не широкомасштабне вторгнення. Нагадаю, що на 16 лютого 2022 особистий рейтинг зе-лідора зрівнявся з рейтингом Порошенка (27% і 25% відповідно), а рейтинг "слуги народу" вже був 6,4% (25% у ЄС). Тобто весь політпроект зеленський та його слуги закінцився би у 2022році. Але ***** врятував при владі своїх кротів-козирєй, розпочавши вторгнення, бо прекоасно розумів - такої команди по демонтажу української демократичної проєвропейської держави, як зе-лідор з його офісом у кремля вже більше вже ніколи не буде, якщо їх не зберегти при владі.
Даже не буду тебя спрашивать: "Чей Крым"!