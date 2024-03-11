БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
Грошей на утримання доріг може не вистачити й на пів року, – Кубраков

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури є кошти на частину року тільки на експлуатацію доріг. Наявних ресурсів може не вистачити навіть на перше півріччя.

Про це віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, стан доріг у деяких регіонах, які не були відремонтовані до 2021 року, незадовільний, вони буквально "сипляться".

Утім, попри нестачу коштів у державному бюджеті, Мінвідновлення працює з ЄБРР, з Європейським інвестиційним банком та з Світовим банком, щоб залучити нові кредити та тримати хоча б основну міжнародну мережу в нормальному стані.

Кубраков відзначив, що проєкти за кошти міжнародних донорів будуть стосуватися переважно доріг, які ведуть до кордонів та до пунктів пропуску. Тоді як з дорогами, які ведуть до лінії фронту, міжнародні банки працювати не будуть.

"Для фронтових доріг залишається тільки держбюджет", – пояснив міністр.

Як повідомлялося, у лютому уряд виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету.

дороги (1601) ремонт (1516) Кубраков Олександр (183)
+34
яке горе - нема що красти більше??
показати весь коментар
11.03.2024 13:30 Відповісти
+22
17 млд вже розібрали по кишенях?
показати весь коментар
11.03.2024 13:30 Відповісти
+16
Менше розсовуйте по кишенях і на все коштів вистачить!!!
показати весь коментар
11.03.2024 13:32 Відповісти
яке горе - нема що красти більше??
показати весь коментар
11.03.2024 13:30 Відповісти
на утримання, це на карман
бо кусок дороги від гайсина до тростянця, вінницької обл
вже років 6-7 утримували за рахунок 10 машин асфальту.
а от скільки списано за ці 6-7 років, навіть Бог не знає...
показати весь коментар
11.03.2024 14:51 Відповісти
Кубраков, а чому ваше відомство не бере участь в разбудовувунні оборонних споруд для потреб ЗСУ ?

Ви, що, забули що в Україні іде кривава війна?

Прокинься! «державний діяч» та член уряду…
показати весь коментар
11.03.2024 15:49 Відповісти
17 млд вже розібрали по кишенях?
показати весь коментар
11.03.2024 13:30 Відповісти
17 млрд для доріг такої держави як Україна - це копійки насправді. Нормальні дороги - вкрай недешеве задоволення
показати весь коментар
11.03.2024 14:39 Відповісти
Так це ж на ремонт та утримання доріг, не на нові!!! А 120 млрд, вже викинули на велике будівництво, монголоїди їми користувалися і знищили, ці дороги даже не встигли попрацювати для українців!!!
показати весь коментар
11.03.2024 14:51 Відповісти
Ну дещо знищили, але більшість нових доріг таки досі працюють на українців. І на бізнес український і на військову логістику, яка майже уся зараз йде саме автомобільними дорогами. Зокрема, весь Захід України, Центр, Північ... дороги всюди робилися.
показати весь коментар
11.03.2024 15:11 Відповісти
А Ви цуку Найема на фронт відправте і зарплати лишить . Цікаво - яка зарплата у Найема і гетьманцева ?
показати весь коментар
11.03.2024 13:32 Відповісти
Менше розсовуйте по кишенях і на все коштів вистачить!!!
показати весь коментар
11.03.2024 13:32 Відповісти
Вот это уже проблема! Все остальное куйня...
показати весь коментар
11.03.2024 13:33 Відповісти
там у головах вони вже закінчили війну.
показати весь коментар
11.03.2024 13:34 Відповісти
У тімошенка, або єрмака чи кілі котлети позичте. В них в офшорах гроші є, ще з великого крадівництва!
показати весь коментар
11.03.2024 13:33 Відповісти
Найбільше в Зеленського! Недарма "офшорний президент".
По підрахункам в нього окім майна на 600. мільйонів €,в офшорах зєЛенка заховала за 5 років більше 2 мільярдів $.
Регулярні платежи агенту Зє тільки з Рф у кілька мільйонів на рік.
показати весь коментар
11.03.2024 13:41 Відповісти
Ех, дороги...
Пил та тууман...
Голоси, тривоги...
Степовий буур"ян !
показати весь коментар
11.03.2024 13:34 Відповісти
Найем з гетьманцевим відминили НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ
На гиляку ціх бариг !!!!

показати весь коментар
11.03.2024 13:34 Відповісти
Які дороги?Вже робилися дороги по програмі "преЗЕдента".Дивним чином вони співпали з заходом рос.акупантів.Південь,Північ з востоком .Західні розвідки виклали карту.
показати весь коментар
11.03.2024 13:36 Відповісти
Яка дивним чином на 90% співпала з "великім годівництвом"!
Знов соУпадєніє?!
показати весь коментар
11.03.2024 13:42 Відповісти
"рафік ніучьом нівіноват,чьо ви нагнєтаєтє"))))
показати весь коментар
11.03.2024 14:30 Відповісти
Все гражданская возня должна отходить даже не не второй, а не десятый план. В стране война.
показати весь коментар
11.03.2024 13:38 Відповісти
хто за що, а дурний за фантікі..
показати весь коментар
11.03.2024 13:41 Відповісти
а от ще можна злітні смуги в аеропортах нові побудувати. а то аеропорти відкриють, а смуги старі. потрібно зривати день, поки ніякі злети-посадки не заважають!
показати весь коментар
11.03.2024 13:41 Відповісти
ттююю...
на дорогах, зараз не заробиш.
треба в міністерство, к умерову йти. яскравий приклад, тимошенко. смотрящій за будівництвом укріплень. і не перевірити ніяк.
показати весь коментар
11.03.2024 13:44 Відповісти
Перекваліфікувався!
показати весь коментар
11.03.2024 13:45 Відповісти
Кубраков теж єврей. Його би к Умерову в МО взяли !
показати весь коментар
11.03.2024 13:58 Відповісти
А якщо не красти,то може вистачить?
Особливо якщо не "ремонтувати" у ЗБД та окупованих?
показати весь коментар
11.03.2024 13:44 Відповісти
хтось почав голодувати без великого крадівництва...
показати весь коментар
11.03.2024 13:49 Відповісти
Крадівництво є. Його під час війни називають вже мародерством.
показати весь коментар
11.03.2024 13:56 Відповісти
Всі їх дорогущі дороги, що вони побудували , в ямах , розсипаються по всій Україні . Краще б залишили як було, а кошти на ЗСУ .
показати весь коментар
11.03.2024 13:50 Відповісти
Не всюди однаково. Різні дороги робилися різними підрядниками, є такі дороги, які зроблені якісно ще при уряді Гройсмана і досі в ідеальному стані, а є більші "свіжі" ділянки і вже купа ямок і латок.
показати весь коментар
11.03.2024 14:42 Відповісти
Ми 5 років вже тільки дороги та депутатів підтримуємо. Пенсіонерів, ЗСУ, просвіту оплачує Захід.
показати весь коментар
11.03.2024 13:54 Відповісти
курвба! кради меньше!
чи вже як твії кривавий білоруський родич, не світися.
показати весь коментар
11.03.2024 13:59 Відповісти
Біля мене у минулому році повністю замінили дорожнє покриття яке б ще могло служити
показати весь коментар
11.03.2024 14:01 Відповісти
дрони краще купи,додік
показати весь коментар
11.03.2024 14:02 Відповісти
Бідний кубраков. Як далі жити???? Ямковий ремонт це світле сьогодні, завтра, Післзавтра....
показати весь коментар
11.03.2024 14:07 Відповісти
Ці гроші вже поділені-переподілені і давно злямзені.
Зверніть увагу - навіть не на ремонт, а на "експлуатацію" - тобто в кишені ворюг.
показати весь коментар
11.03.2024 14:08 Відповісти
Потужно просрали кошти, а тепер не вистачить,
потрібно провести аудит бо на ремонті доріг чимало вкрали
показати весь коментар
11.03.2024 14:12 Відповісти
Бо ще до виділення грошей з бюджету вже все розподілили між людьми Єрмака та зеленського...
Народ вмивається кров"ю, а офісні щури безкарно жеруть країну зсередини ... Широкомасшьабне вторгнення кацапів врятувало п"яту колону з ОПи при владі та дало змогу їм безкарно красти мільярдами доларів та лишатися при владі стільки, скільки вони захочуть, бо вся влада де-факто повністю ними узурпована. Цього б ніколи не було якби не широкомасштабне вторгнення. Нагадаю, що на 16 лютого 2022 особистий рейтинг зе-лідора зрівнявся з рейтингом Порошенка (27% і 25% відповідно), а рейтинг "слуги народу" вже був 6,4% (25% у ЄС). Тобто весь політпроект зеленський та його слуги закінцився би у 2022році. Але ***** врятував при владі своїх кротів-козирєй, розпочавши вторгнення, бо прекоасно розумів - такої команди по демонтажу української демократичної проєвропейської держави, як зе-лідор з його офісом у кремля вже більше вже ніколи не буде, якщо їх не зберегти при владі.
показати весь коментар
11.03.2024 14:18 Відповісти
а точніше: красти не буде що?
показати весь коментар
11.03.2024 14:48 Відповісти
кубраков, на фронте нет снарядов, а тебя в это время, млядь, дороги волнуют.
Даже не буду тебя спрашивать: "Чей Крым"!
показати весь коментар
11.03.2024 14:59 Відповісти
Нічого страшного , придумайте ще якийсь податок.
показати весь коментар
11.03.2024 15:14 Відповісти
Потрібно різко скорочувати витрати на Армію, соцвиплати, та підвищувати тарифи!
показати весь коментар
11.03.2024 15:47 Відповісти
Пічаль.....
показати весь коментар
11.03.2024 15:59 Відповісти
То будуйте дороги якісно, щоб не доводилося їх часто ремонтувати!
показати весь коментар
11.03.2024 16:09 Відповісти

