Грошей на утримання доріг може не вистачити й на пів року, – Кубраков

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури є кошти на частину року тільки на експлуатацію доріг. Наявних ресурсів може не вистачити навіть на перше півріччя.

Про це віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, стан доріг у деяких регіонах, які не були відремонтовані до 2021 року, незадовільний, вони буквально "сипляться".

Утім, попри нестачу коштів у державному бюджеті, Мінвідновлення працює з ЄБРР, з Європейським інвестиційним банком та з Світовим банком, щоб залучити нові кредити та тримати хоча б основну міжнародну мережу в нормальному стані.

Кубраков відзначив, що проєкти за кошти міжнародних донорів будуть стосуватися переважно доріг, які ведуть до кордонів та до пунктів пропуску. Тоді як з дорогами, які ведуть до лінії фронту, міжнародні банки працювати не будуть.

"Для фронтових доріг залишається тільки держбюджет", – пояснив міністр.

Як повідомлялося, у лютому уряд виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету.