Обсяг переказів коштів всередині України удвічі перевищив рівень 2021 року. Третина – це оплата товарів на "Новій пошті"

У 2023 році обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи переказу коштів, становив 728 млрд грн, або $19,9 млрд в еквіваленті, що удвічі більше, ніж за 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що середня сума одного переказу в межах України становила 862 грн.

Загалом діяльність на території України у 2023 році здійснювали 35 платіжних систем "переказу коштів", із яких 26 – створені резидентами та дев’ять – нерезидентами. Серед останніх – чотири системи зі США, три – з Великої Британії, по одній – із Грузії та Канади.

Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система NovaPay (32% усіх внутрішньодержавних переказів).

Водночас в Україну за 2023 рік із використанням платіжних систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано $2,6 млрд в еквіваленті, що на 17% менше, ніж за 2021 рік. Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила $255.

Через платіжні системи переказу коштів найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили із США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%).

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі платіжні системи переказу коштів, як американські Western Union та MoneyGram – 43,2% та 21,7% усіх переказів відповідно, а також вітчизняна PrivatMoney – 17,9%.

Як наголосили в НБУ, платіжні системи "переказу коштів" стали важливим каналом виплати гуманітарної допомоги українцям від низки міжнародних організацій.

Як повідомлялся, за підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті, включно з переказами через офіційні канали – банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, та неофіційними – шляхом передавання грошей із рук в руки. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 млрд.