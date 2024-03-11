Samsung та Acer відновлюють видатки на просування своєї продукції в Росії, – ЗМІ

Постачальники електроніки, які заморозили видатки на просування або взагалі припинили постачання продукції в РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну, відновили рекламну активність на російському ринку у 2023 році до 65-100% від рівня 2021 року.

Серед таких брендів – китайські Honor та Xiaomi, південнокорейська Samsung та тайванська Acer, пише російське видання "Коммерсант" із посиланням на дані аналітиків місцевої компанії TelecomDaily.

Джерело видання уточнило, що "інвестиції в маркетинг зростали з нульової бази 2022 року, перевищивши показники 2021 року на 2-5%". Співрозмовник в одній із компаній зазначив, що компанії "в основному орієнтуються на співпрацю з блогерами".

Співрозмовник видання серед топменеджерів однієї з великих російських торговельних мереж пояснив, що через санкції іноземні виробники електроніки використовують трейд-маркетинг. Це означає, що компанії передають рекламний бюджет і право керувати стратегією просування повністю третім особам, переважно це маркетплейси, рітейлери та дистриб'ютори.

Джерело серед виробників смартфонів підтвердило, що вся рекламна активність компаній, що пішли, йде через рітейлерів і маркетплейси. У пресслужбі найбільшогно російського маркетплейсу Wildberries заявили виданню, що на майданчику за 2023 рік у сегменті електроніки рекламна активність збільшилася у 6,6 раза порівняно з 2022 роком.

При цьому маркетингову активність на 60% збільшили китайські бренди смартфонів – Tecno та Infinix. У рекламному холдингу NMi Group відзначили серед таких компаній Honor та Xiaomi. Крім них рекламну активність виявляє і південнокорейська Samsung, повідомляють у російському IT-холдингу Fplus.

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Нагадаємо, ще на початку березня 2022 року південнокорейська компанія Samsung Electronics вирішила припинити постачання своєї продукції в Росію через війну проти України.

Тайванська компанія з виробництва комп'ютерної техніки та електроніки Acer заявляла, що припзупиняє свою діяльність у Росії через війну в Україні, у квітні 2022 року.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ряд великих виробників електроніки (Apple, Dell, Samsung, Asus, Lenovo, LG, GoPro та інші) зупинили постачання продукції в Росію. До цього більшість зарубіжних виробників працювало в Росії за механізмом прямого імпорту, при якому ввозили техніку самостійно або через дистриб'юторів.