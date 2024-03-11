"Інтерпайп" розробив 24 нові типи залізничної продукції на експорт

Упродовж 2023 року спеціалісти дивізіону залізничної продукції "Інтерпайп" збільшили портфоліо української промислової групи на 24 типорозміри.

Про це в інтерв’ю ЦТС розповів технічний директор залізничного дивізіону "Інтерпайп" Олександр Рослік.

"Що стосується нової продукції для експорту, то у 2023 році R&D-спеціалісти "Інтерпайп" опанували загалом 24 нові типорозміри коліс і осей", – сказав він.

Топменеджер додав, що на сьогодні для зовнішніх клієнтів також ведуться роботи з освоєння виробництва колісних пар з дисковим гальмуванням.

"Компанія є традиційним постачальником своєї залізничної продукції до Євросоюзу. Так, у Європі два з трьох вантажних вагонів мають колеса "Інтерпайп". За два десятки років ми опанували виробництво більш ніж 250 нових типорозмірів коліс, осей та колісних пар, в т.ч. для швидкісних поїздів пасажирського сполучення", – зазначив також Олександр Рослік.

Разом з тим, за його словами, компанії в умовах війни довелося значно змінити логістику, аби продовжувати стабільно працювати з експортними ринками.

"Деякі маршрути збільшились за строками в 1,5 рази. Взагалі, після вторгнення обсяг експортних замовлень, природньо, зменшився. Проте завдяки чітким діям логістів "Інтерпайпу" та наших партнерів були вибудовані нові маршрути постачання продукції. Була узгоджена ціла низка технічних та комерційних питань, налагоджена взаємодія з новими логістичними терміналами, побудувані нові зв’язки та відносини, перебудовані IT-системи під нові завдання та вимоги. Завдяки цьому вже у 2023 році "Інтерпайп" мав стабільну та в цілому керовану логістику", – поділився технічний директор залізничного дивізіону "Інтерпайп".

Нагадаємо, навесні 2023 року повідомлялося, що компанія "Інтерпайп" відвантажила партію з понад 2600 одиниць коліс для марокканської залізничної компанії Office National des Chemins de Fer (ONCF).