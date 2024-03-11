"Укрзалізниця" почне продавати квитки на потяги до Австрії та Угорщини онлайн

Із 18 березня "Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна – Австрія та зворотно.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Придбати квитки можна буде через застосунок "Укрзалізниці", а для прямого поїзда Київ – Відень знадобиться верифікація акаунту через Дію.Підпис.

"Після тривалої та непростої роботи роботи нам вдалося досягти домовленостей з Угорщиною та Австрією щодо онлайн-продажу квитків на поїзди. Після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож.

Також, як продемонстрував досвід на маршруті Київ – Варшава, це досить потужний запобіжник від перекупів", – прокоментував голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Зазначається, що на другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна – Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ – Будапешт – Відень та Чоп – Будапешт – Відень.

Прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

У компанії попередили, що для приготувань до продажу квитків онлайн "Укрзалізниця" відзавтра тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ – Відень – Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня.

Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні.

Водночас тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп – Відень – Чоп. Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп – Відень та зворотно доступні фактично на всі дати.