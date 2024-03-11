Наслідки блокади кордону: Експорт української агропродукції через Польщу впав утричі

Обсяги української аграрної продукції, яка прямує транзитом через Польщу, через блокаду кордону становлять лише третину експорту у 2022 році.

Про це віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Український експорт, який йде транзитом через Польщу, зменшився в три рази порівняно з 2022 роком. У пікові місяці 2022 року ми експортували близько мільйона тонн аграрної продукції. Зараз тим самим шляхом ми експортуємо десь 350-370 тисяч тонн", – розповів віцепрем’єр.

"Все інше у нас іде Чорним морем, Дунаєм. Тобто ніяких загроз для ринку Польщі наша агропродукція не несе. І є вже офіційне підтвердження польських урядовців, нарешті вони погодилися з тим, що наша аграрна продукція не потрапляє на їхній ринок – вона транзитом проходить далі", – додав Кубраков.

Він запевнив, що українська сторона намагається комунікувати з польським суспільством і, зокрема з польськими фермерами через усі можливі механізми – асоціації, медіа, послів, щоб донести до них інформацію про структуру українського експорту.

Водночас Кубраков пов'язує помітно неквапну реакцію польських урядовців на ситуацію на кордоні із внутрішньополітичними причинами.

"Одна із причин – внутрішньополітична. Друга – теми з експортом аграрної продукції з України, з українськими перевізниками досить широко висвітлювалися і підтримувалися окремими політиками. Вони грають на цій темі і, на жаль, ці теми отримали немалу підтримку в суспільстві. Так працює пропаганда. Люди не розуміють деталей, вони вважають, що ми знищили їх фермерів, ми заполонили їх ринки і їм нема там місця. Це неправда. Наша глобальна мета – витіснити російську продукцію з ринку ЄС, і ми це успішно робимо упродовж двох років війни", – додав віцепрем’єр.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

