Обсяги порушень на митниці зросли з початку року у 10 разів

Протягом січня-лютого 2024 року на митниці виявили 1511 порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн.

Вартісний показник виявлених порушень зріс майже в 10 разів, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомляє Державна митна служба України.

У 445 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 64 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на суму майже 35 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 19 млн грн;

транспортних засобів на суму 9 млн грн.

Водночас у 621 справі про порушення митних правил, у тому числі заведеній у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 12 млн грн, стягнуто штрафів на суму 14 млн грн.

"На розгляд до суду митницями передано 735 справ про порушення митних правил на суму 367 млн гривень. За результатами розгляду справ про порушення митних правил судом прийнято 950 рішень про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 243 млн грн (конфіскація – 119 млн грн, штрафи – 124 млн грн)", – додали у Митній службі.

Як повідомлялося, у 2023 році митниці Державної митної служби України виявили 11 935 порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази. При цьому було вилучено предметів правопорушень на суму понад 938 млн грн.