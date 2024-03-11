Польська будівельна компанія відреставрує пункт пропуску на кордоні з Україною. Вартість поки не відома

Польська будівельна компанія Unibep Spółka Akcyjna підписала угоду про реставрацію та модернізацію пункту пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні.

Про це заявив міністр економічного розвитку та технологій Республіки Польща Кшиштоф Гетьман на брифінгу за підсумками дев'ятого засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, передає Укрінформ.

"Я хочу подякувати пані віцепрем'єр-міністру за активну участь і забезпечення підписання договору з польською компанією Unibep та митною службою України щодо реконструкції прикордонного переходу в Шегинях", – зазначив Гетьман.

Він не назвав ні вартості модернізації, ні строків, коли вона буде проведена, проте наголосив, що в польській делегації, яка приїхала до Львова, є представники найвищих щаблів влади зі всіх відомств, які відповідають за співпрацю з Україною.

"Це є доказом того, що ми надаємо особливої ваги співпраці з Україною: це для нас стратегічне партнерство і дуже важлива робота. Наша міжурядова комісія – це добра платформа для проговорення складних питань забезпечення тісної співпраці. І ми домовилися про те, що ці зустрічі відбуватимуться частіше, і будуть створені нові робочі групи за іншими напрямами співпраці", – сказав польський міністр.

Наступне засідання Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва відбудеться з польської сторони кордону.