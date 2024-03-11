Путін дозволив використовувати криптовалюту для оплати імпортних товарів в обхід санкцій

Російський президент Володимир Путін підписав закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.

Відповідний документ розміщено на російському порталі для офіційної публікації правових актів, передає РБК.

Закон дозволяє використовувавти в міжнародних розрахунках цифрові фінансові активи (ЦФА), утилітарні цифрові права, а також цифрові права, що включають одночасно обидва ці інструменти.

Документом визначено, що ЦФА – це цифрові аналоги боргових розписок, облігацій та прав участі в капіталі, оформлені через блокчейн. Випускати ЦФА можуть оператори інформаційних систем (ОІВ), якими можуть бути банки та юридичні особи, що входять до спеціального реєстру.

Утилітарні цифрові права тепер можуть використовуватися як зустрічне зобов'язання за зовнішньоторговельними договорами (контрактами), укладеними між резидентами та нерезидентами.

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Як повідомлялося, Держдума ухвалила у третьому читанні відповідний закон наприкінці лютого.

"Використання цифрових активів для обслуговування зовнішньоторговельних операцій допоможе російським імпортерам та експортерам активніше працювати з дружніми країнами. Певною мірою ми зможемо вирішити проблему тиску санкцій на нашу країну", – пояснював голова комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков.

У Мінфіні РФ наголошували, що використовувати у зовнішній торгівлі можна буде лише криптовалюту, намайнену в Росії, а не придбану за кордоном.

Нагадаємо, через санкції США навіть банки з Китаю та Туреччини обмежують розрахунки з російськими компаніями, що ускаднює зовнішню торгівлю для РФ.

Росія входить до трійки країн за обсягами майнінгу

Як повідомлялося, у 2022 році російський центробанк запропонував повністю заборонити використання та майнінг криптовалют у Росії через потенційну небезпеку для фінансової системи в умовах санкцій.

Однак проти цього виступив російський президент Путін, підтримавши пропозицію уряду РФ запровадити оподаткування та регулювання майнінгу криптовалют, повідомляв Bloomberg.

За підсумками 2022 року Росія входила до трійки найбільших країн за обсягами обчислювальних потужностей, задіяних у майнінгу криптовалют. Тоді загальні потужності найбільших російських майнінгових компаній перевищили 500 МВт, за їх власними оцінками. Майнери в Росії в 2022 видобули криптовалюти приблизно на 50-60 мільярдів рублів, заявляв директор Skolkovo Fintech Hub Павло Новіков у травні 2023 року.

У 2023 році вона вийшла на друге місце у світі за цим показником. За оцінками російської майнінгової компанії BitRiver, з січня по грудень 2023 обсяг потужностей, що використовуються в майнінгу, зріс до 1700 МВт.

Водночас у Міненерго РФ визнавали, що через стрімке зростання кількості майнінгових майданчиків у деяких регіонах із низькими тарифами на електроенергію за один рік було використано енергопотужності, заплановані до освоєння у найближчі 4 роки. У зв'язку з цим довелося запроваджувати обмеження для інших споживачів.