ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж одне домогосподарство в США

Чат-бот компанії OpenAI – ChatGPT – ймовірно, витрачає понад пів мільйона кіловат-годин електроенергії, щоб відповісти на близько 200 млн запитів на день.

За даними The New Yorker, середня домогосподарство США щодня споживає близько 29 кіловат-годин.

Якщо розділити кількість електроенергії, яку ChatGPT використовує на день, на кількість, яку споживає середня домогосподарство, то видно, що ChatGPT використовує більш ніж у 17 тис. разів більше електроенергії, передає Business Insider.

Зазначається, що, якщо генеративний штучний інтелект використовуватиметься далі, він може витрачати значно більше.

Наприклад, якби Google інтегрував генеративну технологію штучного інтелекту в кожен пошук, це б споживало близько 29 млрд кіловат-годин на рік. За даними The New Yorker, це більше електроенергії, ніж споживають за рік такі країни, як Кенія, Гватемала та Хорватія.

Штучний інтелект взагалі дуже енергомісткий, оскільки кожен сервер вже може споживати стільки ж енергії, скільки кілька британських домогосподарств разом.

Тим не менш, оцінити, скільки електроенергії споживає індустрія штучного інтелекту, що розвивається, важко точно визначити, оскільки існують значні відмінності в тому, як працюють великі моделі штучного інтелекту.

За розрахунками науковця Алекса де Вріса, до 2027 року вся галузь штучного інтелекту може витрачати від 85 до 134 терават-годин електроенергії щороку. Це вже становитиме певний відсоток світового споживання електроенергії. Навіть деякі з найбільших компаній, такі як Samsung, Google та Microsoft, які споживають значну кількість електроенергії, зітхають, коли бачать обсяги споживання штучним інтелектом.