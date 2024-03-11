Зловживання на 200 мільйонів: НАБУ викрило корупційну схему в "Укргазвидобуванні" (оновлено)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему під час видобутку природного газу на родовищах АТ "Укргазвидобування".

У причентності до організації схеми підозрюють чинного та колишнього посадовців держпідприємства, їїм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем"), повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2019-2020 роках АТ "Укргазвидобування" провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства.

"За ним підрядник мав здійснювати базовий та підвищений видобуток газу. При цьому вартість базового видобутку 1 кубометру газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим. Проте посадовці "Укргазвидобування" протиправно зменшили норму базового видобутку газу, що призвело до збільшення показників підвищеного видобутку, за який товариство мало розраховуватися за значно вищим тарифом", – стверджують у НАБУ.

У повідомленні не вказана назва компанії, з якою "Укргазвидобування" уклало договір. За даними галузевого видання ExPro, йдеться про румунську Expert Petroleum Solutions SRL, з якою "Укргазвидобування" у квітні 2020 року уклало договір з підвищення видобутку природного газу (production enhancement contract, PEC) у Карпатському регіоні на 15 років.

Протягом перших 5 років роботи компанія зобов’язувалася інвестувати близько 1 млрд грн в інтенсифікацію, буріння свердловин та розвиток інфраструктури. За тодішніми оцінками "Укргазвидобування", така співпраця у перші 5 років мала принести додатково як мінімум 300 млн кубометрів природного газу.

Проте, за даними слідства, посадові особи "Укргазвидобування" шляхом внесення змін до конкурсної документації знизили норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб м за 15 років потенційної дії договору.

Крім того, до договору додали умову, згідно з якою розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку "Укргазвидобуванням" протягом 2020 року, які самі ж посадові особи держкомпанії заборонили підвищувати власним працівникам.

За даними НАБУ, вказані дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який "Укргазвидобування" мало розраховуватися за значно вищим тарифом. Таким чином, за період з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 року "Укргазвидобуванню" заподіяно збитків на суму 211 млн грн.

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"За "успішну" реалізацію проєкту відповідальний посадовець АТ "Укргазвидобування" отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітної плати. Надалі, покинувши територію України після початку повномасштабного вторгнення рф, він працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу в компанію, яка перемогла у конкурсі", – додали у НАБУ.

Після укладення договору, "Нафтогаз" призначив комітет з керування PEC-проєктом який здійснює Expert Petroleum, до якого увійшли: Олександр Сендега – директор "Львівгазвидобування", Сергій Боєв – директор зі стратегії, В’ячеслав Філатов – начальник департаменту моніторингу та планування геолого-технологічних заходів, Євген Сташенко – начальник відділу розвитку бізнесу.