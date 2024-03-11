Новий голова НАЗК призупинив внесення нових компаній до переліку "спонсорів війни"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це новий голова НАЗК Віктор Павлущик заявив під час конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у Києві, передає LIGA.net.

"Однозначно це питання потребує нормування. Цей процес – це комунікація не лише в межах НАЗК, але й усіма державними органами. Тому так, унормування повинно бути, і надалі це може слугувати підставою для подальшого прийняття рішень", – сказав Павлущик.

За його словами, НАЗК уже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Час від часу це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною, Австрією, Китаєм, Грецією.

Міністр юстиції Денис Малюська в нещодавньому інтерв'ю Forbes сказав, що міжнародні партнери скаржаться на перелік компаній, і назвав незрозумілою логіку включення компаній до цього списку.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Кабінет Міністрів за поданням Конкурсної комісії призначив головою Національного агентства з питань запобігання корупції Віктора Павлущика.

Востаннє список "спонсорів війни" агентство поповнювало 15 лютого, коли туди потрапила нафтосервісна компанія Weatherford International.