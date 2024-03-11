БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новий голова НАЗК призупинив внесення нових компаній до переліку "спонсорів війни"

назк

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це новий голова НАЗК Віктор Павлущик заявив під час конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у Києві, передає LIGA.net.

"Однозначно це питання потребує нормування. Цей процес – це комунікація не лише в межах НАЗК, але й усіма державними органами. Тому так, унормування повинно бути, і надалі це може слугувати підставою для подальшого прийняття рішень", – сказав Павлущик.

За його словами, НАЗК уже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Час від часу це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною, Австрією, Китаєм, Грецією.

Міністр юстиції Денис Малюська в нещодавньому інтерв'ю Forbes сказав, що міжнародні партнери скаржаться на перелік компаній, і назвав незрозумілою логіку включення компаній до цього списку.

Читайте також: Китай вимагає негайно прибрати свої компанії з переліку спонсорів війни, – Reuters

Як повідомлялося, наприкінці лютого Кабінет Міністрів за поданням Конкурсної комісії призначив головою Національного агентства з питань запобігання корупції Віктора Павлущика.

Востаннє список "спонсорів війни" агентство поповнювало 15 лютого, коли туди потрапила нафтосервісна компанія Weatherford International.

Може тому, що НАЗК взагалі має займатися іншим? Їх справа за корупцією всередині країни слідкувати, а не за діяльністю міжнародних компаній за межами України.
11.03.2024 19:19 Відповісти
всім зрозуміло?
як що компанія відкрито веде бізнес на болоті, сплачує там податки, то це спонсор війни!
але, як що це країна з австрії, або угорщини, або недайбоже китая, то, не треба поспішати, треба розібратися, написати у всі міністерства, дати запрос куда надо, і куда нє надо.
получити відповідь, відреагувати. дати розпорядження замам, ще раз перевірити та розібратися. винести на голосування, створити комісію.
про яку корупцію та бюрократію, всі говорять? все просто та відкрито.
11.03.2024 19:26 Відповісти
Треба отримати роз'яснення від Дерьмаків. Чи нікому з них оте не буде заважати?
11.03.2024 20:32 Відповісти
Просто ці "спонсори війни" дуже активно працюють в Україні та заробляють тут чималі кошти, в той час, як в деяких країнах було чимало випадків, коли їх продукцію по цій причині відмовилися закуповувати. Якось дивно виходить, відтак, вирішили просто відмовитися від подібної практики замість того, аби ввести санкції проти таких виробників.
11.03.2024 19:55 Відповісти
Україна робить спонсорами війни усіх, хто веде бізнес в рашці. І логічно було б заборонити таким компаніям заборонити вести бізнес в Україні. Є лише одна малесенька проблема: серед цих спонсорів війни є великі компанії, які платять великі податки в наш бюджет, податки які нам зараз ой як потрібні, і тому ми чисто фінансово не можемо собі дозволити виганяти їх з України. Тому треба припиняти це «спонсорство», бо коли кажеш А (називаєш спонсором), то треба казати і Б (забороняти діяльність в Україні), а якщо не можеш сказати Б, то краще і А не казати, бо ситуація, коли спонсор війни в Україні продовжує спокійно в цій же Україні працювати, мʼяко кажучи дика
11.03.2024 20:55 Відповісти
бач які ми хитросракі.
зе!шмаркля ниє, що санкції не працюють. що кляті буржуї торгують з кацапами, а не можна.
то, або красивий, або розумний.
як що, компанія працює в кацапії, то вона повинна покинути україну!
як що пепсі платить податки в кацапії, її продукції не повинно бути в наших магазинах!
як що ашан, дрочить на кацапію, всі магазини повинні бути закриті!
як що райфайзен збільшує свою присутність в кацапії, у нього треба відізвати ліцензію!
11.03.2024 21:43 Відповісти
Вперед, викидайте і пепсі, і райфайзен, і план, і метро. Тільки потім не нийте, що роботи в країні немає і грошей на зарплату солдатам немає
11.03.2024 22:10 Відповісти
то нєхєр тоді, виказувати претензії союзникам! і не треба нити, дайте гроші, дайте зброю, закрийте повітряний простір.
як казав твій кумір, зе!поц? україна сосьот і у тєх і у тєх.
11.03.2024 22:18 Відповісти
все зрозуміло:
Рошен дає ВСУ дрони-спонсори війни
"марафон" забирає мільярди-не спонсор
11.03.2024 20:17 Відповісти
Коли це Рошен "спонсором війни" визнавали?
11.03.2024 20:40 Відповісти
ну, зрозуміло - "кітайскіє таварісчі папрасілі". не дивно: дєрьмачіла із зе-лупою розраховують на бабло від китаю, бо ж "правадіть всє еті рєформи, каториє піндоси трєбуют" ох як не хочеться...
11.03.2024 21:33 Відповісти
ніколи не розумів яким чином Агенство Запобігання Корупції до "спонсорів війни"? Де логіка?
11.03.2024 21:48 Відповісти
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАЗК НА ВИКОНАННЯ МЕТА-ЦІЛЕЙ
https://nazk.gov.ua/uk/misiya-i-tsinnosti/

Надо же как-то танец труда изображать
11.03.2024 22:57 Відповісти
Наталія Миколаївна Корчак

вот этот танец исполняла Дай Дорогу, дальше не следил за остальными, неинтересно было
11.03.2024 23:03 Відповісти

