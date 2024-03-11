Новий голова НАЗК призупинив внесення нових компаній до переліку "спонсорів війни"
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це новий голова НАЗК Віктор Павлущик заявив під час конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у Києві, передає LIGA.net.
"Однозначно це питання потребує нормування. Цей процес – це комунікація не лише в межах НАЗК, але й усіма державними органами. Тому так, унормування повинно бути, і надалі це може слугувати підставою для подальшого прийняття рішень", – сказав Павлущик.
За його словами, НАЗК уже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Час від часу це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною, Австрією, Китаєм, Грецією.
Міністр юстиції Денис Малюська в нещодавньому інтерв'ю Forbes сказав, що міжнародні партнери скаржаться на перелік компаній, і назвав незрозумілою логіку включення компаній до цього списку.
Як повідомлялося, наприкінці лютого Кабінет Міністрів за поданням Конкурсної комісії призначив головою Національного агентства з питань запобігання корупції Віктора Павлущика.
Востаннє список "спонсорів війни" агентство поповнювало 15 лютого, коли туди потрапила нафтосервісна компанія Weatherford International.
як що компанія відкрито веде бізнес на болоті, сплачує там податки, то це спонсор війни!
але, як що це країна з австрії, або угорщини, або недайбоже китая, то, не треба поспішати, треба розібратися, написати у всі міністерства, дати запрос куда надо, і куда нє надо.
получити відповідь, відреагувати. дати розпорядження замам, ще раз перевірити та розібратися. винести на голосування, створити комісію.
про яку корупцію та бюрократію, всі говорять? все просто та відкрито.
зе!шмаркля ниє, що санкції не працюють. що кляті буржуї торгують з кацапами, а не можна.
то, або красивий, або розумний.
як що, компанія працює в кацапії, то вона повинна покинути україну!
як що пепсі платить податки в кацапії, її продукції не повинно бути в наших магазинах!
як що ашан, дрочить на кацапію, всі магазини повинні бути закриті!
як що райфайзен збільшує свою присутність в кацапії, у нього треба відізвати ліцензію!
як казав твій кумір, зе!поц? україна сосьот і у тєх і у тєх.
Рошен дає ВСУ дрони-спонсори війни
"марафон" забирає мільярди-не спонсор
https://nazk.gov.ua/uk/misiya-i-tsinnosti/
Надо же как-то танец труда изображать
вот этот танец исполняла Дай Дорогу, дальше не следил за остальными, неинтересно было