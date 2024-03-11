Ілон Маск хоче запустити в колишньому Twitter аналог YouTube для телевізорів

Компанія Ілона Маска Х планує запустити застосунок для смарттелевізорів Amazon і Samsung, який має стати аналогом YouTube.

Про це виданню Fortune повідомило джерело з компанії, передає AIN.UA.

Додаток мають презентувати вже цього тижня.

Застосунок повинен заохотити користувачів Х дивитися довгі відео на великому екрані. Він матиме такий самий вигляд, як ТВ-застосунок YouTube, та налаштований на конкуренцію з цією платформою. Водночас офіційно компанія поки про такі наміри не повідомляла.

Джерело медіа також розповіло, що конкурувати Ілон Маск хоче і з іншими популярними соцмережами. Наприклад, із платформою для прямих трансляцій Twitch, застосунком для обміну зашифрованими повідомленнями Signal і медіафорумом Reddit.

Зазначаться, що запуск "аналогу YouTube" – це не перша спроба зацікавити аудиторію Х перейти з телефонних екранів на великі. Раніше ще Twitter запускав застосунки для різних смарт-телевізорів щонайменше тричі:

у 2010 році на Google TV;

у 2011 році на платформі Smart Hub компанії Samsung для її телевізорів SmartTV.

у 2016 році, після укладання угоди в $10 млн на трансляцію десяти ігор NFL, на Amazon Fire TV, Apple TV та Xbox One.

У січні компанія X показала нову функцію у своїй соцмережі, яка нагадувала повноекранний скролінг TikTok. А також заявила, що тепер ця платформа орієнтована на відео. Зробити це Маск хоче за допомогою медіазнаменитостей, онлайн-інфлюенсерів та трансляцій відеоігор.

Нещодавно соцмережа уклала угоду з колишнім ведучим CNN Доном Лемоном про нове шоу ексклюзивно на X.

Також Маск закликав інших відеоблогерів переносити свій контент на Х. Він стверджує, що контент-мейкерки отримають вигоду від збільшених доходів від реклами. А журналісти кажуть, що конкурувати з YouTube мільярдеру буде дуже непросто, адже це – найпопулярніший стримінговий сервіс у США і майже половина американців дивляться його на телевізорах.

Що відбувається з колишнім Twitter

На початку цього року повідомлялося, що вартість компанії X наразі становить менше третини від тієї суми, яку за неї заплатив американський мільярдер Ілон Маск.

Наприкінці 2023 року соцмережа Х включила запуск P2P-платежів до переліку планів на 2024 рік, а також анонсувала більш активне застосування штучного інтелекту для покращення пошуку, видачі повідомлень, адресності реклами та підвищення рівня розуміння клієнтів.

Серед основних досягнень 2023 року компанія, зокрема, назвала "свободу слова як основну цінність платформи" з новою стратегією модерації контенту для її підтримки та орієнтацію на відео: за статистикою соцмережі, люди дивляться відео у 8 з 10 сесій, а також запуск аудіо- та відеодзвінків та нового пошукового помічника Grok зі штучним інтелектом, розробленого компанією xAI.

Уточнюється, що в межах інвестицій у творців контенту менш як протягом року компанія заплатила понад 80 тис. авторів через програму розподілу доходів від реклами.

До того Єврокомісія назвала соцмережу Ілона Маска найбільшим каналом поширення російської дезінформації.