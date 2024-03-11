Польща запропонувала Україні взаємне ліцензування експорту агропродукції

Польща пропонує Україні розробити механізм взаємного ліцензування експорту сільськогосподарської продукції.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на дев'ятому засіданні польсько-української міжурядової комісії з питань економічного співробітництва у Львові 11 березня, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністр Чеслав Секерський підбив підсумки стану співпраці між Польщею та Україною в агропродовольчому секторі. Він підкреслив, що у цих сферах Польща та Україна завжди співпрацюватимуть та конкуруватимуть одна з одною", – йдеться в повідомленні Мінсільгоспу Польщі.

Польський міністр, коментуючи імпорт Польщею української агропродукції, зазначив, що зміна логістичних маршрутів та лібералізація торгівлі між Європейським Союзом та Україною призвели до різкого збільшення імпорту деяких агропродовольчих товарів до Польщі.

У відповідь на серйозні перебої на сільськогосподарських ринках та зростання соціальних заворушень Польщі довелося запровадити певні обмеження на імпорт окремих товарів із України.

"Ми хочемо розробити метод захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України, який був би прийнятним для всіх учасників", – наголосив Секерський та висловив сподівання на розробку механізму взаємного ліцензування експорту сільськогосподарської продукції.

За його словами, Польща готова поділитись знаннями та досвідом в адаптації українського агросектору до вимог Європейського Союзу.

Секерський також висловив сподівання на співпрацю Польщі та України щодо спільного експорту продуктів харчування на ринки третіх країн.

Раніше повідомлялося, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зустрівся з міністром сільського господарства та розвитку села Польщі Чеславом Сєкєрським і запропонував наприкінці березня провести спільні міжміністерські переговори із залученням представників профільних аграрних асоціацій Польщі та України.