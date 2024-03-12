У Росії після атаки дронів загорілися нафтобази в Орлі та Нижньому Новгороді. ВIДЕО

В Орловській та Нижньогородській областях унаслідок атаки дронів зайнялися пожежі на підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на місцевих губернаторів та ЗМІ.



За словами нижньогордського губернатора, безпілотники вранці атакували Кстовську промзону.

"Наразі на місці працюють спецслужби, задіяні всі необхідні сили та засоби для локалізації загоряння на одній із установок з переробки нафти. За попередніми даними, постраждалих немає", – зазначив він.

Розташований у Кстовому четвертий у Росії за обсягом переробки Нижньогородський НПЗ "Лукойла" (НОРСІ) вже обмежив випуск бензину після кількох аварій у грудні та січні, але поступово відновлював виробництво.

НОРСІ переробив у 2023 році 15,8 млн тонн нафти, виробивши 4,9 млн тонн автобензину, 5,6 млн тонн дизпалива, 2,3 млн тонн мазуту та 0,8 млн тонн авіагасу.



Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив у Telegram, що в Орлі сталося падіння безпілотника, атаку зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

Низка ЗМІ стверджує, що пожежа почалася на нафтобазі, розташованій на Семінарській вулиці. Там, судячи з онлайн-мап, розташований об'єкт компанії "Орелнафтопродукт" (входить до структури "Роснєфті"), проте поки що немає підтвердження, що пожежа сталася саме там.