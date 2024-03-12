Xiaomi, Honor та Samsung: світові виробники електроніки поновлюють рекламу в РФ
Низка великих світових виробників електроніки, які заявили про заморожування своєї діяльності в Росії після широкомасштабного вторгнення в Україну, в 2023 році збільшили бюджети на маркетинг і рекламу. У деяких випадках до рівня навіть вищого, ніж у "довоєнному" 2021 році.
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на дані TelecomDaily.
Йдеться, зокрема, про такі компанії, як китайські Xiaomi та Honor, південнокорейська Samsung, тайванська Acer та інші. Компанії використовують схему, при якій рекламним бюджетом розпоряджаються їх партнери, тобто рітейлери і дистриб'ютори. Це відбувається через санкційні ризики.
За даними TelecomDaily, у 2022 році реклами цих брендів у Росії дійсно не було, проте у 2023 році вона повернулася, досягнувши показників у 65-100% від кількості згадок, які були у 2021 році. Показники інвестицій деяких компаній у маркетинг перевищили показники 2021 року на 2-5%.
У рекламу вкладаються і компанії, які офіційно не постачають свою продукцію на російський ринок, такі як Samsung. Російська влада дозволила так званий паралельний імпорт продукції безлічі компаній, що пішли після 2022 року, тобто постачання їх товарів через треті країни.
Водночас частка компаній, які заявили про припинення поставок, на російському ринку все ж таки знижується, а їх місце займають зокрема китайські бренди, такі як Tecno і Infinix, які здійснюють офіційні поставки і також нарощують витрати реклами.
А от Україна їм як більмо в оці.І не тільки їм.
волокуши, сигнальні вогні, рубище та лапті.
дві треті болот, ніколи іншого і не бачили.
по друге більшість грошей орківської еліти в західних банках або офшорах які визнають англійську юрисдикцію...
ну і третє їх діти живуть на заході... куди будуть стріляти хіба по якихось провінціальних містах
Раша напала на Україну тому що в неї немає ніякої залежності віл нас...
по друге ми ніх... не готувались до війни, зовсім... більше того саботажники вилучили клістрони в 7 дивізіонів С300... багато пілотів звільнились це за словами покійного джуса... стугни які були призначені арабам чудом не були знищені а вивозились із заводу волонтерами тільки на початку березня... виглядали легкою здобиччю...
А Нато озброюється уже 2 роки... весь радянський і старий мотлох віддали нам взамін отримують ******* американську зброю... накопичують БП... зовсім не проста здобич враховуючи наявність ******** авіації, ППО та ракет...
станом на сьогодні кацапи посилено готуються до захвату країн Балтії, тому що впевнені, не безпідставно, що ніхто їм не завадить це зробити.
їх промисловість здатна виробляти достатню кількість артилерії, *********** до неї, стрілецької зброї, набоїв, реактивну артилерію, нехай нетаке все продвинуте, але кількість перекриває будь-яку якість, війна в Україні це продемонструвала наглядно. і партнерів в них в світі вистачить.
коротше мрій далі, ні в чому не хочу тебе переконувати, якщо ще досі не дійшло, то вже й не дійде.
А щодо війни градами стрілецькою зброєю та танками при первазі ворога в повітрі... можна глянути на війну в Іраці, Афгані, Сирії чи Лівії... та і далеко не потрібно ходити як в другу світову німці повністю знищили міліонне угрупування під Києвом причому меншими силами...
Просто знищуються склади з пальним і БП та і кінець всьому опору а про наступ взагалі смішно говорити
Їхнє ППО не може збивати взагалі балістичні ракети... а балістичні ракети із змінною траекторією і РЕБ то для них із грані фантастики.... це показала наша війна і удари з хаймарсів причому ракетами старих модифікацій без реб... та удари Ізраїля по Сирії, та і якщо глянути ТТХ С400 то воно так і є...
подруге воно ненасичене раз наші сілгосп беспілотники його часто проходять...
Тому його досить легко вибити балістикою... і ми б змогли.... але нам недадуть балістику через договорняки і страх за те що будемо бити ними по цілях в раші де ще багато власності західних компаній... А самі виготовити нажаль не можемо...
"Су35 не може тягатись з Ф35 тому що застарілий" - бій не по ТТХ вікіпедії проходить, все набагато складніше, навіть наші старі Мігі щось трохи могли проти більших сил рашистів.
а так часто пілоти навіть не бачили що по них уже летить ракета... через застарілі радари мігів
та і версія Томагавка з інерційною системою наведення та оптичним розпізнаванням цілі TLAM пройде орківську ППО через низьку висоту польоту... раз storm shadow її проходила в криму...
Пробити можливо любу ПВО, це не новина, що доказати то хотіли?
Що рашисти не зможуть тягатися з Європою - да спокійно зможуть, навряд чи Європа зможе получити перевагу в повітрі. А обміни чисто крилатими ракетами і балістикою таке собі, рашисти тоже можуть закидати, в них ракет хватає в тому числі досить ********.
вони не мають чим збивати її ... а удари по їх енергетиці...ситій еліті та оборонці швидко б змінили суспільну думку в раші...
Навіть смердючи криваві кацапські
Не дарма всі московські царі не шкодували ваньок.
Нових ваньок баби понароджують, землі нової не візьмеш ніде, крім як у сусідів.
І до речі,до 24 лютого 2022 року,в нас гіпермаркети возили техніку з москальшини,а не з Європи.Бо власникам великих гіпермаркетів так зручніше.Тільки невеличкі торгові майданчики і магазинчики возили техніку з Європи.
друге бензин і дизель мабуть також з їх нафти... перекриючи постачання будемо мати проблеми з їх поставкою з ЄС тому що там буде дефіцит...
Економіка війни... б...ть я колись також думав як ви
На все є виправдання.Ті фірми не хочуть працівників звільняти і хочуть мати більше грошей.Бо більше грошей,то проводяться кращі розробки,кращі технологоії,кращий сервіс і тд.
Та і родовища легко вивести з ладу ударивши по деяким об'єктам... навіть не потрібно бити по кожній скважині ви навіть не зможете той газ забрати з родовищ хіба балонами...
І по бензину та дизпаливі що робити?
Про дефіцит пального і можливу заборону екпорту до нас я взагалі мовчу... техніка без пального далеко не поїде...
Ще раз кажу я колись також так думав як а ви але проти економіки війни не можливо нічого зробити
Це щоб капцапи зі сміху репнули?