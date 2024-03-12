Xiaomi, Honor та Samsung: світові виробники електроніки поновлюють рекламу в РФ

Низка великих світових виробників електроніки, які заявили про заморожування своєї діяльності в Росії після широкомасштабного вторгнення в Україну, в 2023 році збільшили бюджети на маркетинг і рекламу. У деяких випадках до рівня навіть вищого, ніж у "довоєнному" 2021 році.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на дані TelecomDaily.



Йдеться, зокрема, про такі компанії, як китайські Xiaomi та Honor, південнокорейська Samsung, тайванська Acer та інші. Компанії використовують схему, при якій рекламним бюджетом розпоряджаються їх партнери, тобто рітейлери і дистриб'ютори. Це відбувається через санкційні ризики.



За даними TelecomDaily, у 2022 році реклами цих брендів у Росії дійсно не було, проте у 2023 році вона повернулася, досягнувши показників у 65-100% від кількості згадок, які були у 2021 році. Показники інвестицій деяких компаній у маркетинг перевищили показники 2021 року на 2-5%.



У рекламу вкладаються і компанії, які офіційно не постачають свою продукцію на російський ринок, такі як Samsung. Російська влада дозволила так званий паралельний імпорт продукції безлічі компаній, що пішли після 2022 року, тобто постачання їх товарів через треті країни.

Водночас частка компаній, які заявили про припинення поставок, на російському ринку все ж таки знижується, а їх місце займають зокрема китайські бренди, такі як Tecno і Infinix, які здійснюють офіційні поставки і також нарощують витрати реклами.