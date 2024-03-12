БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Xiaomi, Honor та Samsung: світові виробники електроніки поновлюють рекламу в РФ

Низка великих світових виробників електроніки, які заявили про заморожування своєї діяльності в Росії після широкомасштабного вторгнення в Україну, в 2023 році збільшили бюджети на маркетинг і рекламу. У деяких випадках до рівня навіть вищого, ніж у "довоєнному" 2021 році.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на дані TelecomDaily.

Йдеться, зокрема, про такі компанії, як китайські Xiaomi та Honor, південнокорейська Samsung, тайванська Acer та інші. Компанії використовують схему, при якій рекламним бюджетом розпоряджаються їх партнери, тобто рітейлери і дистриб'ютори. Це відбувається через санкційні ризики.

За даними TelecomDaily, у 2022 році реклами цих брендів у Росії дійсно не було, проте у 2023 році вона повернулася, досягнувши показників у 65-100% від кількості згадок, які були у 2021 році. Показники інвестицій деяких компаній у маркетинг перевищили показники 2021 року на 2-5%.

У рекламу вкладаються і компанії, які офіційно не постачають свою продукцію на російський ринок, такі як Samsung. Російська влада дозволила так званий паралельний імпорт продукції безлічі компаній, що пішли після 2022 року, тобто постачання їх товарів через треті країни.

Водночас частка компаній, які заявили про припинення поставок, на російському ринку все ж таки знижується, а їх місце займають зокрема китайські бренди, такі як Tecno і Infinix, які здійснюють офіційні поставки і також нарощують витрати реклами.

реклама (248) росія (14965)
Топ коментарі
+6
Його знищать китайці.
показати весь коментар
12.03.2024 10:43 Відповісти
+5
як на мене, цей схиблений світ заслуговує на знищення. і нехай кацапи його знищать у разі загибелі України.
показати весь коментар
12.03.2024 10:42 Відповісти
+4
Баблішко, воно і в верховній зраді баблішко.
показати весь коментар
12.03.2024 10:40 Відповісти
МегаСуперПотужні санкції ...
показати весь коментар
12.03.2024 11:00 Відповісти
Sony, Panasonic, Hitachi, Sharp пішли, треба зайняти ринок!
показати весь коментар
12.03.2024 10:41 Відповісти
Эти компании едва сводят концы с концами. Не выдерживают конкуренции с китайцами. Исключение Sony, который держится на приставке Sony Playstation и играм к ним.
показати весь коментар
12.03.2024 11:12 Відповісти
Не тільки - Sony провідний світовий виробник сенсорів зображення (а вони зараз практично усюди і попит лише зростає), а є ще дуже дуже прибуткова Sony Music, в п'ятірці лідерів Sony Pictures, відтак, мають на чому заробляти.
показати весь коментар
12.03.2024 12:28 Відповісти
Кацапи не знищать.Їм треба десь і машини брать,і електроніку,і вдягтися треба.А самі зробить нестяпні.
А от Україна їм як більмо в оці.І не тільки їм.
показати весь коментар
12.03.2024 10:45 Відповісти
кацапи jobнуті, в них ненависть до всього світу, та навіть до собіподібних кацапів, переважує будь-яку логічну поведінку.
показати весь коментар
12.03.2024 10:48 Відповісти
таке, як скажеш: машини, електроніка, одяг....
волокуши, сигнальні вогні, рубище та лапті.
дві треті болот, ніколи іншого і не бачили.
показати весь коментар
12.03.2024 10:51 Відповісти
Ні орки ні китайці не зможуть знищити захід по одній причині по перше вся їх зброя основана на компонентах вироблених західними компаніями або на їх обладнанні...

по друге більшість грошей орківської еліти в західних банках або офшорах які визнають англійську юрисдикцію...

ну і третє їх діти живуть на заході... куди будуть стріляти хіба по якихось провінціальних містах
показати весь коментар
12.03.2024 11:16 Відповісти
росія ніколи не нападе на Україну... я це вже десь чув, ні?
показати весь коментар
12.03.2024 11:18 Відповісти
Цікаво як вони зброю будуть виробляти... і куди будуть продавати свої ресурси.... реально смішно таке слухати...

Раша напала на Україну тому що в неї немає ніякої залежності віл нас...

по друге ми ніх... не готувались до війни, зовсім... більше того саботажники вилучили клістрони в 7 дивізіонів С300... багато пілотів звільнились це за словами покійного джуса... стугни які були призначені арабам чудом не були знищені а вивозились із заводу волонтерами тільки на початку березня... виглядали легкою здобиччю...

А Нато озброюється уже 2 роки... весь радянський і старий мотлох віддали нам взамін отримують ******* американську зброю... накопичують БП... зовсім не проста здобич враховуючи наявність ******** авіації, ППО та ракет...
показати весь коментар
12.03.2024 11:32 Відповісти
я думав, що вже всі, принаймні більшість, зняли рожеві окуляри. але схоже помиляюся.
станом на сьогодні кацапи посилено готуються до захвату країн Балтії, тому що впевнені, не безпідставно, що ніхто їм не завадить це зробити.
їх промисловість здатна виробляти достатню кількість артилерії, *********** до неї, стрілецької зброї, набоїв, реактивну артилерію, нехай нетаке все продвинуте, але кількість перекриває будь-яку якість, війна в Україні це продемонструвала наглядно. і партнерів в них в світі вистачить.
коротше мрій далі, ні в чому не хочу тебе переконувати, якщо ще досі не дійшло, то вже й не дійде.
показати весь коментар
12.03.2024 11:40 Відповісти
це все що ви назвали легко знищується ударами дронів та балістичних ракет... орки до цього часу не мають чим сбивати балістику... а знищивши ППО оркам балістикою... у орківської авіації не буде шансів проти ******** Ф35 ....

А щодо війни градами стрілецькою зброєю та танками при первазі ворога в повітрі... можна глянути на війну в Іраці, Афгані, Сирії чи Лівії... та і далеко не потрібно ходити як в другу світову німці повністю знищили міліонне угрупування під Києвом причому меншими силами...

Просто знищуються склади з пальним і БП та і кінець всьому опору а про наступ взагалі смішно говорити
показати весь коментар
12.03.2024 11:48 Відповісти
Якась каша в голові. Хватає в них і ПВО і літаків. У всього НАТО їх звичайно більше, але тут дуже велике питання чи буде це все НАТО воювати, з Трампом я вже ні в чому не впевненний.
показати весь коментар
12.03.2024 14:57 Відповісти
Це у вас каша з марафону... виключіть його...

Їхнє ППО не може збивати взагалі балістичні ракети... а балістичні ракети із змінною траекторією і РЕБ то для них із грані фантастики.... це показала наша війна і удари з хаймарсів причому ракетами старих модифікацій без реб... та удари Ізраїля по Сирії, та і якщо глянути ТТХ С400 то воно так і є...

подруге воно ненасичене раз наші сілгосп беспілотники його часто проходять...

Тому його досить легко вибити балістикою... і ми б змогли.... але нам недадуть балістику через договорняки і страх за те що будемо бити ними по цілях в раші де ще багато власності західних компаній... А самі виготовити нажаль не можемо...
показати весь коментар
12.03.2024 15:08 Відповісти
Зберіться з думками і пишіть одним постом, не можливо читати ту кашу із думок! У рашистів одна із самих насичених ПВО, до чого ці казки з рожевими окулярами? Балістику вони елементарно збивають, наші Точка-У дуже мало куди долітали. США шивдше за все з часом подавлять її, но ціною сотень літаків і тисяч ракет. А вот в Європи не знаю чи є шанс, сумніваюсь, буде швидше за все як з Україною - не літає ні одна ні друга сторона. Но в любому випадку ніяким " легко знищується" тут і не пахне.
"Су35 не може тягатись з Ф35 тому що застарілий" - бій не по ТТХ вікіпедії проходить, все набагато складніше, навіть наші старі Мігі щось трохи могли проти більших сил рашистів.
показати весь коментар
12.03.2024 15:19 Відповісти
Важко розмовляти з людиною одурманеною пропагандою на марафоні... наші міги могли тільки виманити орків до нашого ППО або зайти на низькій висоті та збити якогось молодого одиночку...

а так часто пілоти навіть не бачили що по них уже летить ракета... через застарілі радари мігів
показати весь коментар
12.03.2024 15:45 Відповісти
І точка У то не балістика в прямому розумінні через висоту і дальність польоту та швидкість цілі....
та і версія Томагавка з інерційною системою наведення та оптичним розпізнаванням цілі TLAM пройде орківську ППО через низьку висоту польоту... раз storm shadow її проходила в криму...
показати весь коментар
12.03.2024 16:05 Відповісти
"І точка У то не балістика в прямому розумінні" - Точка це балістична ракета, це факт, а твої роздуми на цю тема мене мало цікавлять.
Пробити можливо любу ПВО, це не новина, що доказати то хотіли?
Що рашисти не зможуть тягатися з Європою - да спокійно зможуть, навряд чи Європа зможе получити перевагу в повітрі. А обміни чисто крилатими ракетами і балістикою таке собі, рашисти тоже можуть закидати, в них ракет хватає в тому числі досить ********.
показати весь коментар
12.03.2024 17:44 Відповісти
Су35 не може тягатись з Ф35 тому що застарілий... а новіших літаків у раші на пальцях полічити... і якщо вибити ППО балістикою доля літаків швидко вирішиться...
показати весь коментар
12.03.2024 15:10 Відповісти
Війна в Україні показала наглядно що без авіації і ППО та балістичних ОТРК можна лише масово втрачати військових але якогось успіху в наступі ніколи не отримаєш
показати весь коментар
12.03.2024 11:50 Відповісти
І я взагалі вважаю якби Україна була здатна виробляти балістику на 1000-2000 км то орки б звагалі б ніколи не напали ... та якби зараз почали виробляти то б пішли на перемир'я...

вони не мають чим збивати її ... а удари по їх енергетиці...ситій еліті та оборонці швидко б змінили суспільну думку в раші...
показати весь коментар
12.03.2024 12:07 Відповісти
"Денги не пахнут"
Навіть смердючи криваві кацапські
показати весь коментар
12.03.2024 10:45 Відповісти
Європа торгує, поляки,мадяри торгують, а вузькооки чим хуже ляхів і мадяр?!!!!
показати весь коментар
12.03.2024 10:49 Відповісти
Acer-це не вкладається в голові
показати весь коментар
12.03.2024 10:50 Відповісти
Там ще щось з ******* дивне відбувається, кацапня хизується відновленням виробництва французьких автівок завдяки китайській Dongfeng, яка якимось дивом поставляє на парашу ******* c5 aircross.
показати весь коментар
12.03.2024 10:57 Відповісти
Багато китайських авто це є нічим не іншим чим ліцензією західних авто напханих електронікою...
показати весь коментар
12.03.2024 11:13 Відповісти
Параша - це ж такий потужний ринок. Ну як можна від нього відмовитись. Незабаром багато хто почне повертатись. ***** все розрахувало.
показати весь коментар
12.03.2024 11:07 Відповісти
В чому секрет успіху? Земля, викопні ресурси.
Не дарма всі московські царі не шкодували ваньок.
Нових ваньок баби понароджують, землі нової не візьмеш ніде, крім як у сусідів.
показати весь коментар
12.03.2024 11:26 Відповісти
Україна через свою території прокачує газ і отримує за це криваві гроші.То чому мають відмовлятися виробники?Все одно всі ці виробники і так продавалася,просто трохи з гарантією проблеми.

І до речі,до 24 лютого 2022 року,в нас гіпермаркети возили техніку з москальшини,а не з Європи.Бо власникам великих гіпермаркетів так зручніше.Тільки невеличкі торгові майданчики і магазинчики возили техніку з Європи.
показати весь коментар
12.03.2024 11:29 Відповісти
Якщо перестанемо прокачувати... то орки почнуть бити по газовій інфраструктурі, яку так швидко не відновиш як енерго... і наші підприємства залишаться без газу а це блекаут для економіки, про населення мовчу... та і мабуть по реверсу скоріше всьо дальше купляємо їх газ...

друге бензин і дизель мабуть також з їх нафти... перекриючи постачання будемо мати проблеми з їх поставкою з ЄС тому що там буде дефіцит...

Економіка війни... б...ть я колись також думав як ви
показати весь коментар
12.03.2024 11:41 Відповісти
Зараз Україна вже себе газом сама забезпечує.Бо підприємства зруйновані і мільйони покинули країну Від трубопроводу найбільший зиск саме москалям.Саме вони заробляють найбільше.Москалі навіть близько до труби не стріляли.Жити біля проводу найбезпечніше.Такого не було в інших війнах,щоб тут війна,а тут труба прямо йде.

На все є виправдання.Ті фірми не хочуть працівників звільняти і хочуть мати більше грошей.Бо більше грошей,то проводяться кращі розробки,кращі технологоії,кращий сервіс і тд.
показати весь коментар
12.03.2024 11:51 Відповісти
Цікаво як ви прокачаєте газ із зон видобутку до зон споживання якщо будуть зруйновані компресорні... і де будете накопичувати газ на зиму коли вдарять по сховищам...

Та і родовища легко вивести з ладу ударивши по деяким об'єктам... навіть не потрібно бити по кожній скважині ви навіть не зможете той газ забрати з родовищ хіба балонами...

І по бензину та дизпаливі що робити?
показати весь коментар
12.03.2024 11:57 Відповісти
Ніхто ж не б'є по цих компресорах ж правда? Москалі ж могли ще в перші дні все зруйнувати.А москалі не роблять цього,бо вони залежні від грошей.Москалі скоріше ядерні бомби скинуть,ніж зруйнують газову систему.
показати весь коментар
12.03.2024 12:00 Відповісти
Вся проблема в тому що вони виживуть без експорту газу в ЄС... в крайньому випадку збільшать транспортування по південному потоку і скраплений... а наша економіка в тому числі і виробництво озброєння ні...
показати весь коментар
12.03.2024 12:04 Відповісти
Виживуть,але війну таку не зможуть вести.В нас і так від економіки мало що залишилось.А за два роки ще такої війни москалі її доб'ють.Ситуація для України патова.
показати весь коментар
12.03.2024 12:12 Відповісти
І ще ви забуваєте що сита ЄС залишившись без орківсього газу відчує його дефіцит і там почне рости інфляція, яка ітак досить висока від надмірного друку грошей під час пандемії... що може кардинально змінити суспільну думку щодо допомоги нам озброєнням....

Про дефіцит пального і можливу заборону екпорту до нас я взагалі мовчу... техніка без пального далеко не поїде...

Ще раз кажу я колись також так думав як а ви але проти економіки війни не можливо нічого зробити
показати весь коментар
12.03.2024 12:20 Відповісти
Я написав,що за кілька років саме такої війни,Україні буде піпець.Ну добре,три роки.І це вже не економіка,а логіка.Бо ж скільки ще ракетно-бомбових ударів Україна зможе витримувати? В москалів все виробництво зброї наповну працює.І відкриваються нові виробництва.
показати весь коментар
12.03.2024 12:25 Відповісти
Цей світ дійсно поставив "золотого тільця" на перше місце...тож хай не ображається коли почнеться або Третя Світова або низка природніх катастроф...
показати весь коментар
12.03.2024 12:04 Відповісти
"пекельні санкції" в дії..тьфу покидьки і аферисти
показати весь коментар
12.03.2024 12:08 Відповісти
Оце так 13 пекельний пакет санкцій з пекла.
Це щоб капцапи зі сміху репнули?
показати весь коментар
12.03.2024 12:26 Відповісти
а що всі тут так в "праведному гніві" пердаками хлопають? те що бренди повертаються на парашу,вина і нашого МЗС,яке ***** НЕ РОБИТЬ,бо робиту там нікому,особливо сраколизу кульбабці
показати весь коментар
12.03.2024 14:56 Відповісти

