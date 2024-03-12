БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Блокада кордону: Польські протестувальники повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох пунктах

кордон,польща

Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямами чотирьох пунктів пропуску – "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на п’яти пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг", – сказав він.

Також польські фермери пропускають по напряму пунктів "Ягодин" і "Шегині" вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну – за минулу добу це 50 та 30 відповідно.

За словами речника, станом на ранок вівторка на цих п’яти напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться 1500 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску "Ягодин".

Демченко нагадав, що в ніч на 9 березня польські фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець", однак це тимчасово, адже відповідно до наявної інформації від польської сторони – з 13 березня польські фермери планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок близько 500 вантажівок.

Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, підкреслив Демченко.

Раніше, 11 березня, Державна прикордонна служба України повідомила про ускладнення руху на українсько-польському кордоні. Зокрема, польські протестувальники не пропускають жодної вантажівки з України через пункти "Зосін-Устилуг" та "Долгобичув-Угринів".

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники на кілька годин вже обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів на низці пунктів пропуску через кордон в обидвох напрямках.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

авто (4260) Держприкордонслужба ДПСУ (621) кордон (1172) Польща (2484)
чогось всі тихенько забули про відкритий лист США в вересні з вимогою до нашої влади провести реформи та припинити корупцію або буде зупинена допомога у тому числі й військова... ми забули, а всі пам'ятають
***** напало
поляки блокують
"партнери" не дають зброю
укргазвидобування списдило 211 лямів
ОПа підм"яла (узурпувала) владу
хтось *****, пояснить мені особисто
з якого боку нема ворогів України
Це просто беззаконня, от і все. Це як в 90-х рекет був.
«Польскі протестувальники» це такі ублюдки.
***** налагодив фінансування польських тітушок от і весь секрет. Польській владі це вигідно, більше дотацій від ЄС.
...польські блокувальники часом не родичі мордорцям ?
А ровно пять лет назад на кордоне никто ничего не блокировал, хотя были те же поляки вместе с этой Дудой. И Путло сидело тихо у себя на болотах. И даже "страшный" Трамп был Президентом США. Это же надо всего за пять лет так угробить нормальную страну и при этом во всем винить поляков , венгров , ЕС , США , Папередника ... только не самих себя. Кстати , Военный Вождь как устраивать погром высшего военного руководства в разгар войны так такой борзый и языкатый , а сейчас куда язык спрятал ? Раз нельзя очередное шоу и перфоманс устроить - значить Вова сразу прячется от решения конкретной проблемы! А ведь за внешнюю политику отвечает Президент !
Вчора теж "блокували". Кубраков писав злобні твіти, консула з Любліна погнали на кордон.. і як потім виявилось, що то був фейк і хтось розганяє зраду включаючи зепосадовців
Це ти сам ходячий фейк. Наша фура вже тиждень стоїть на польському кордоні
Ти зебіл? Новини на цьому же ресурсі за вчора почитати не можешь?
Дуже дивно, а чому польські блокувальники не перекривають російський і білоруський кордони, коли з цих країн у польщу їдуть сотні тисяч тон агропродукції по демпінговим цінам, а з України нічого не їде?! Чи це такий бізнес у рольників - блокувати український кордон аби заробити російські рублі
