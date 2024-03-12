Блокада кордону: Польські протестувальники повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох пунктах

Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямами чотирьох пунктів пропуску – "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на п’яти пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг", – сказав він.

Також польські фермери пропускають по напряму пунктів "Ягодин" і "Шегині" вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну – за минулу добу це 50 та 30 відповідно.

За словами речника, станом на ранок вівторка на цих п’яти напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться 1500 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску "Ягодин".

Демченко нагадав, що в ніч на 9 березня польські фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець", однак це тимчасово, адже відповідно до наявної інформації від польської сторони – з 13 березня польські фермери планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок близько 500 вантажівок.

Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, підкреслив Демченко.

Раніше, 11 березня, Державна прикордонна служба України повідомила про ускладнення руху на українсько-польському кордоні. Зокрема, польські протестувальники не пропускають жодної вантажівки з України через пункти "Зосін-Устилуг" та "Долгобичув-Угринів".

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники на кілька годин вже обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів на низці пунктів пропуску через кордон в обидвох напрямках.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу