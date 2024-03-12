Атака дронів вивела з ладу один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, – Reuters

В ніч на вівторок, 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області – другий за обсягами переробки у Росії.

Внаслідок удару було виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ, повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі.

НПЗ переробляє близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

За даними агентства, цей завод виробляє близько 4,9 млн тонн бензину (11% від загального виробництва у РФ) 6,4% дизельного палива, 5,6% мазуту і 7,4% авіаційного палива.

Зупинку найбільшої первинної установки з переробки нафти на цьому НПЗ після пожежі через атаку безпілотників також підтверджують джерела російського видання "Коммерсант".

Вранці у вівторок губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін повідомив, що в результаті атаки безпілотниками об'єкта паливно-енергетичного комплексу в Кстовській промзоні спалахнула одна з установок з переробки нафти.

На якому саме об'єкті сталася пожежа він не уточнив. Проте, саме в Кстовській промзоні розташований "ЛукОйл-Нижегороднафтооргсинтез".

Після публікації повідомлення Нікітіна російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на "ЛукОйл" також повідомило про інцидент на Нижньогородському НПЗ компанії. Але пізніше агентство анулювало цю новину.

За даними російської влади, у ніч на 12 березня як мінімум дев'ять російських регіонів атакували українські безпілотники. Про атаки повідомила влада Білгородської, Воронезької, Курської, Московської, Орловської, Тульської, а також Ленінградської та Брянської областей.

Як санкції та удари українських безпілотників вплинули на роботу російських НПЗ

Як повідомлялося, у січні сталася аварія на одному з найбільших у Росії Нижегородському НПЗ "Лукойлу" (НОРСІ). Завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

На зниження виробництва також вплинули атаки безпілотників на російські нафтові об'єкти:

19 січня пожежа внаслідок атаки безпілотника сталася на Клинцівській нафтобазі у Брянській області, яка належить "Брянськнафтопродукту" (входить до "Роснєфті");

у ніч на 21 січня після удару українського дрона спалахнув термінал "Новатека" в порту "Усть-Луга";

у ніч на 25 січня в Туапсе сталася пожежа на території нафтозаводу "Роснєфті" після атаки безпілотників на місто;

у ніч на 3 лютого внаслідок атаки БПЛА пожежа почалася на Волгоградському нафтозаводі, що належить "Лукойлу". За даними на сайті компанії, це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі.

У вересні минулого року РФ також запроваджувала тимчасові обмеження на експорт автобензинів та дизпалива для стабілізації внутрішнього ринку в умовах обвалу курсу рубля. Заборона торкнулася товарних бензинів із будь-яким октановим числом. Обмеження на експорт бензину було скасовано 17 листопада 2023 року.