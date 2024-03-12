БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
11 981 15

Атака дронів вивела з ладу один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, – Reuters

«ЛукОйл-Нижегороднафтооргсинтез»

В ніч на вівторок, 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області – другий за обсягами переробки у Росії.

Внаслідок удару було виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ, повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі.

НПЗ переробляє близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

За даними агентства, цей завод виробляє близько 4,9 млн тонн бензину (11% від загального виробництва у РФ) 6,4% дизельного палива, 5,6% мазуту і 7,4% авіаційного палива.

Зупинку найбільшої первинної установки з переробки нафти на цьому НПЗ після пожежі через атаку безпілотників також підтверджують джерела російського видання "Коммерсант".

Вранці у вівторок губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін повідомив, що в результаті атаки безпілотниками об'єкта паливно-енергетичного комплексу в Кстовській промзоні спалахнула одна з установок з переробки нафти.

На якому саме об'єкті сталася пожежа він не уточнив. Проте, саме в Кстовській промзоні розташований "ЛукОйл-Нижегороднафтооргсинтез".

Після публікації повідомлення Нікітіна російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на "ЛукОйл" також повідомило про інцидент на Нижньогородському НПЗ компанії. Але пізніше агентство анулювало цю новину.

За даними російської влади, у ніч на 12 березня як мінімум дев'ять російських регіонів атакували українські безпілотники. Про атаки повідомила влада Білгородської, Воронезької, Курської, Московської, Орловської, Тульської, а також Ленінградської та Брянської областей.

Як санкції та удари українських безпілотників вплинули на роботу російських НПЗ

Як повідомлялося, у січні сталася аварія на одному з найбільших у Росії Нижегородському НПЗ "Лукойлу" (НОРСІ). Завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

На зниження виробництва також вплинули атаки безпілотників на російські нафтові об'єкти:

  • 19 січня пожежа внаслідок атаки безпілотника сталася на Клинцівській нафтобазі у Брянській області, яка належить "Брянськнафтопродукту" (входить до "Роснєфті");
  • у ніч на 21 січня після удару українського дрона спалахнув термінал "Новатека" в порту "Усть-Луга";
  • у ніч на 25 січня в Туапсе сталася пожежа на території нафтозаводу "Роснєфті" після атаки безпілотників на місто;
  • у ніч на 3 лютого внаслідок атаки БПЛА пожежа почалася на Волгоградському нафтозаводі, що належить "Лукойлу". За даними на сайті компанії, це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі.

У вересні минулого року РФ також запроваджувала тимчасові обмеження на експорт автобензинів та дизпалива для стабілізації внутрішнього ринку в умовах обвалу курсу рубля. Заборона торкнулася товарних бензинів із будь-яким октановим числом. Обмеження на експорт бензину було скасовано 17 листопада 2023 року.

Автор: 

НПЗ (413) росія (14965) Лукойл (101) дрони (450)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ресрект! Ще11 відсотків нафтопереробної промисловості в мінус!
показати весь коментар
12.03.2024 13:37 Відповісти
+8
показати весь коментар
12.03.2024 13:47 Відповісти
+4
це називають САНКЦІЇ!!!!!!!!!!!!
а все інше буфаторія
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
12.03.2024 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ресрект! Ще11 відсотків нафтопереробної промисловості в мінус!
показати весь коментар
12.03.2024 13:37 Відповісти
~2,9%

...яка забезпечували 53% переробки на НПЗ, https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-launches-drones-oryol-fuel-facility-other-regions-russia-says-2024-03-12/ повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі. НПЗ переробляє близько ... 5,8% від загального обсягу переробленої нафти. Джерело: https://biz.censor.net/n3478193
показати весь коментар
12.03.2024 14:05 Відповісти
Отже, ще дев'ятнадцять таких "сбітій" - і фсьо.
показати весь коментар
12.03.2024 14:21 Відповісти
Відстань до цього "лукойл" 1000 км
показати весь коментар
12.03.2024 21:47 Відповісти
Добре було б добити цієї ночі декількома дронами.
показати весь коментар
12.03.2024 13:43 Відповісти
Клас!!!
показати весь коментар
12.03.2024 13:44 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 13:47 Відповісти
нехай літаки
валєжніком заправляють
показати весь коментар
12.03.2024 13:53 Відповісти
Мозырьский бы ещё бахнуть
показати весь коментар
12.03.2024 14:00 Відповісти
Круто.
показати весь коментар
12.03.2024 14:20 Відповісти
Добру справу зробили . Дякую.
показати весь коментар
12.03.2024 14:46 Відповісти
це називають САНКЦІЇ!!!!!!!!!!!!
а все інше буфаторія
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
12.03.2024 15:31 Відповісти
Молодці!!! Більше спалених НПЗ - швидше буде перемога!!!!
показати весь коментар
12.03.2024 16:55 Відповісти
Заводы на россии не нужны. Китай сам нефть переработает.
показати весь коментар
13.03.2024 06:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 