МАГАТЕ не бачить проблем на окупованій Запорізькій АЕС через недопуск українського персоналу, – Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить прямої загрози для безпеки Запорізької АЕС внаслідок заборону доступу українського персоналу на окуповану Росією найбільшу у Європі атомну електростанцію.

Про це голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у інтерв'ю Reuters.

"Ситуація не є стійкою у довгостроковій перспективі. Водночас, за поточних умов, коли станція зупинена, персонал, який там перебуває, може впоратися зі своєю роботою", – сказав Гроссі.

На запитання, чи зафіксовано проблеми з безпекою, пов'язані із забороною доступу на станцію для частини персоналу, він відповів: "Не прямі".

Хоча частина українського персоналу наразі працює на ЗАЕС разом з росіянами, частині українських фахівців заборонили працювати на станції через відмову підписувати контракти зі структурами "Росатома".

За оцінкою Гроссі, відмовилися підписати контракти з представниками окупантів близько 100 осіб.

Своєю чергою міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що це "чергова російська брехня", а насправді відмовилися підписати такі контракти 380 співробітників ЗАЕС. За його словами, нестача персоналу означає, що ситуація "наближається до аварійної".

"Це питання дещо суб'єктивне", – прокоментував Гроссі, пояснюючи розбіжність у цифрах.

Ці коментарі голови МАГАТЕ з'явилися після того, як минулої середи Гроссі зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити, серед іншого, питання Запорізької атомної електростанції. За словами Гроссі, Путін під час переговорів підтвердив намір співпрацювати з МАГАТЕ для забезпечення безпеки окупованої ЗАЕС.

Він додав, що МАГАТЕ дало технічну оцінку поточної ситуації на Запорізькій АЕС і обговорило потенційні майбутні плани щодо її перезапуску, враховуючи поточний стан. Гроссі не уточнив інших деталей.

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Як повідомлялося, ще на початку лютого Гроссі називав нестачу персоналу на окупованій Запорізькій АЕС одним із головних питань, які він планує обговорити із керівництвом станції.

На початку березня Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Документ, зокрема, закликає Росію до термінового виведення всього незаконного персоналу та військових із Запорізької АЕС та до негайного повернення станції під повний контроль України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації.