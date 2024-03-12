У Києві відкриють вихід зі станції метро "Хрещатик", який не працював два роки

У середу, 13 березня, відновить роботу ще один вестибюль станції столичного метро "Хрещатик" – той, що виходить до вул. Інститутської. Він не працював два роки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що вестибюль працюватиме з 05:37 до 22:33. Водночас вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.

Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького досі лишається зачиненим для пасажирів.

Як нагадали в КМДА, у разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для переміщення до станції метро як укриття.

Нагадаємо, з 8 березня відновила роботу станція київського метро "Дніпро", яка була закрита з початку повномасштабного вторгнення РФ.