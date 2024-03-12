Переговорну рамку для вступу України в ЄС навряд чи схвалять до червня, – Politico

Європейська Комісія 12 березня має запропонувати так звані переговорні рамки для України та Молдови – документи, які визначають загальні принципи майбутніх переговорів про вступ. Після представлення Комісією рамки мають обговорити й погодити держави-члени.

"Потім ці тексти мають обговорити країни ЄС. Дипломати та офіційні особи ЄС попереджають, що угода між 27 європейськими столицями, необхідна для офіційного початку переговорів, навряд чи відбудеться до червневих виборів до Європарламенту", – пише видання Politico.

Серед іншого, фактором є бажання деяких країн, щоб Україна і Молдова не випереджали на шляху до ЄС Боснію і Герцеговину.

Єврокомісія 12 березня має надати позитивну рекомендацію щодо початку з Боснією і Герцеговиною переговорів про вступ, а наступного тижня на зустрічі в Брюсселі лідери ЄС обговорять цю рекомендацію.

Також Єврокомісія має презентувати документ щодо підготовки ЄС до майбутнього розширення. Спершу його очікували наприкінці лютого, але зараз, за інформацією Politico, презентацію відклали до 20 березня.

Вступ України до ЄС

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Переговорні рамки традиційно складаються з чотирьох структурних частин – керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.

Попри доволі сталу та однорідну структуру, переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.