Російські імпортери знову масово скаржаться на блокування платежів у Китаї, – ЗМІ

Російські імпортери знову скаржаться на ускладнення ситуації з проведенням валютних платежів за китайські товари після того, як наприкінці лютого цю проблему вдалося частково вирішити.

Минулого тижня платежі з Росії до Китаю знову зупинилися, пише The Moscow Times із посиланням на джерела серед російських імпортерів.

За словами керівника великої російської логістичної компанії, з початку березня гроші з РФ до Китаю йдуть із великими затримками або взагалі зависають, а з другого тижня березня заплатити постачальникам вдається лише одній російській компанії з десяти.

"Ми перебором банків намагаємося зрозуміти, від кого китайський банк прийме платіж. Гроші з Росії йдуть, але далі просто зависають – ми досі чекаємо на рішення щодо платежів від 21 і 28 лютого, хоча зазвичай гроші доходили за один-три дні", – розповідає представник російського імпортера електротоварів.

"А мої гроші просто загубилися – звідси пішли тиждень тому, але китайський банк їх взагалі не бачить, одержувач намагається з'ясувати їх долю, але поки що безуспішно", – говорить інший російський імпортер.

Подібні проблеми виданню підтвердили ще кілька російських імпортерів. Усі вони скаржаться, що з відправлених минулого тижня платежів до Китаю поки що не прийнято жодного.

"Троє наших постачальників запросили для своїх банків додаткову інформацію за нашим контрактом – відправили і чекаємо на результат", – каже один із співрозмовників видання.

"Ми не змогли заплатити за меблі – (отримали, – ред.) відмову від двох банків, у тому числі від державного Bank of China. При цьому у мого знайомого у цьому ж банку в ті ж дні пройшла оплата за потенційно санкційний товар. Але він із моїх знайомих один такий щасливий. Отже, платити безпосередньо в Китай тепер – як грати в рулетку", – каже інший російський імпортер.

За словами його колеги, у понеділок китайський постачальник автозапчастин повідомив, що платежі з Росії зараз не можуть приймати три великі банки – Bank of China, ICBC та China Construction Bank.

Ще одного російського імпортера його китайський контрагент попередив про тимчасове призупинення прийому платежів з Росії до Bank of China, але інший контрагент стверджує, що жодної зупинки немає – просто можуть знадобитися додаткові документи.

Як повідомлялося, три з чотирьох найбільших китайських банків – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China – припинили приймати платежі від російських підсанкційних кредитних організацій з початку 2024 року на тлі посилення контролю з боку США за дотриманням санкцій, писали російські ЗМІ.

Китайські банки почали відхиляти всі перекази від санкційних фінансових організацій, незважаючи на систему проведення платежів, SWIFT, СПФС або CIPS. Турецькі банки також посилили політику щодо російських клієнтів, аж до того, що російські експортери нафти вже деякий час не отримують із Туреччини гроші.

Після китайського нового року ситуація начебто стала налагоджуватися: за словами імпортерів, платежі з Росії до Китаю важко, але проходили – переважно в юанях, але деяким вдавалося розплачуватися і доларами.

Вирішити проблему як із Гонконгом, до якого перестали доходити прямі платежі з Росії і з яким покупці тепер розраховуються через треті країни, може виявитися значно складніше. Китай – основний постачальник товарів до Росії, минулого року його частка в імпорті зросла з 27,2% до 36,8%, за підрахунками експертів.