Газовий проєкт друга Путіна в обхід санкцій отримав європейського обладнання на 580 мільйонів євро

Європейські компанії всі два роки війни Росії проти України продовжували забезпечувати обладнанням проєкт "Арктик СПГ 2", одним із найбільших акціонерів якого є мільярдер Геннадій Тимченко. Загалом із запровадження санкцій у травні 2022 року до кінця січня 2024 року "Арктик СПГ 2" отримав європейського обладнання на 580 млн євро.

Про це йдеться в спільному розслідуванні видання The Moscow Times із НКО Arctida.

Євросоюз заборонив постачання будь-якого обладнання для виробництва скрапленого газу ще з травня 2022 року, а наприкінці 2023 року США запровадили прямі санкції проти проєкту "Арктик СПГ 2". Але лише в січні 2024 року з країн Євросоюзу для "Арктик СПГ 2" до Росії ввезли запчастини та обладнання на суму 24 млн євро, свідчать дані російської митної статистики.

У 2023 році було ввезено обладнання на суму понад 220 млн євро. Найбільші постачальники – компанії з Італії (112 млн євро), Франції (31,6 млн євро), Німеччини (25 млн євро), Нідерландів (12,8 млн євро) та Іспанії (8 млн євро).

"Арктик СПГ 2" – проєкт ПАТ "Новатек" з видобутку та виробництва скрапленого газу на Гиданському півострові в арктичній зоні. Його почали будувати у 2019 році спільно з французькими, китайськими та японськими інвесторами.

60% проєкту належить "Новатеку", ще по 10% мають французька TotalEnergies, китайські CNPC та CNOOC, а також консорціум японських Mitsui та JOGMEC. Найбільші акціонери "Новатека" – Леонід Міхельсон (24,76%) та Геннадій Тимченко (23,49%), якого сам президент РФ Владімір Путін у 2014 році після введення санкцій проти групи російських мільярдерів через анексію Криму називав своїм "другом".

Акціонерами "Новатек" також є "Газпром" (9,9%) та французька Total (19,4%).

Наприкінці 2023 року іноземні акціонери "Арктик СПГ 2" через санкції США оголосили форс-мажор за своїми зобов'язаннями фінансувати проєкт та закуповувати у нього СПГ. Французька Total заявляла, що "заморозила" свою частку в "Новатеку".

У жовтні 2022 року голова правління "Новатек" Леонід Міхельсон говорив, що все необхідне обладнання для "Арктік СПГ-2" було поставлено до початку війни, проте Le Monde та Spiegel писали, що французькі та німецькі компанії продовжували постачання обладнання для "Арктик СПГ 2" до середини 2023 року, виконуючи укладені до введення санкцій контракти.

За даними Financial Times, проєкт близький до запуску та почне відправляти СПГ на експорт уже 2024 року.

"Арктик СПГ 2" створювався на технологіях німецької компанії Linde GMBH, протягом 2022 року вона поставила обладнання на суму понад 58 млн євро.

Основним постачальником обладнання для "Арктик СПГ 2" у 2023 році стала італійська Nuovo Pignone SRL (BH), яка виробляє обладнання для енергетичної галузі. Вона відправила до Росії продукцію на 41 млн євро.

Лідер серед французьких постачальників – компанія Optaperiph, вона поставила теплоізоляційні вироби, клапани та інше обладнання на 6 млн євро.

Німецька Siemens поставила для "Арктік СПГ 2" у 2023 році товарів на суму понад 4,8 млн євро. У травні 2022 року компанія оголосила про припинення своєї діяльності в Росії, а в лютому 2024 року розпочала ліквідацію своєї російської "дочки". Однак поставки для "Арктик СПГ 2" тривали протягом усієї війни, компанія постачала клапани, шайби, гайки, радіатори та вироби із чорних металів. Востаннє обладнання Siemens "Арктик СПГ 2" отримали 28 вересня 2023 року.

Іспанська технологічна компанія Ampo поставила для Арктик СПГ 2 продукцію більш ніж на 2 млн євро.

Європейське обладнання для "Арктік СПГ 2" завозять головним чином через Китай,