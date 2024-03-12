"Слуга народу" Тищенко задекларував подарунок на 12,6 мільйона гривень від колишньої дружини

Народний депутат Микола Тищенко задекларував подарунок на 12,63 мільйона гривень від своєї колишньої дружини Алли Барановської.

Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Тищенка, оприлюднене у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно із повідомленням, депутат отримав подарунок у грошовій формі 15 лютого.

Щорічну декларацію за 2023 рік Тищенко ще не подав. У декларації за 2022 рік він вказував Аллу Барановську своєю дружиною. Відомо, що вони подали заяву на розлучення у листопаді 2023 року, напередодні відкриття реєстру електронних декларацій.

За 2022 рік Тищенко декларував 489 тис. грн зарплати народного депутата, а Барановська – 5,96 млн грн від зайняття підприємницькою діяльністю.

Депутат також декларував близько 40 тисяч гривень на рахунках в українських банках, $1,5 тис. – на рахунку у Bank of America, а також $40 тис., 242 тисячі євро та 5,68 млн грн готівкою. Барановська зберігала готівкою $290 тис. та 9,15 млн грн.

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Як повідомлялося, наприкінці листопада минулого року журналісти з'ясували, що Микола Тищенко та його дружина регулярно користуються мікроавтобусом, який офіційно належить колишньому керівнику ресторану Миколи Тищенка "Велюр" – Сергію Вакальчуку.

На нього ж за один день під час повномасштабної війни оформили декілька об’єктів нерухомого майна вартістю у понад мільйон доларів. При цьому спосіб життя Сергія Вакальчука не відповідає такому рівню витрат на придбання рухомого і нерухомого майна. Ймовірно, на Вакальчука просто офіційно оформили майно, яким в реальності може користуватися народний депутат України Микола Тищенко.

Тищенка називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака, він відомий участю у цілій низці політичних скандалів. Крім того, його оточення значно збагатилося за роки депутатства Тищенка.

На початку 2023 року партія "Слуга народу" виключила Тищенка зі свого складу за відпочинок у Тайланді під час повномасштабного вторгнення, проте він зберіг статус нардепа.