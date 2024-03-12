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Новини
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"Слуга народу" Тищенко задекларував подарунок на 12,6 мільйона гривень від колишньої дружини

тищенко

Народний депутат Микола Тищенко задекларував подарунок на 12,63 мільйона гривень від своєї колишньої дружини Алли Барановської.

Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Тищенка, оприлюднене у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно із повідомленням, депутат отримав подарунок у грошовій формі 15 лютого.

Щорічну декларацію за 2023 рік Тищенко ще не подав. У декларації за 2022 рік він вказував Аллу Барановську своєю дружиною. Відомо, що вони подали заяву на розлучення у листопаді 2023 року, напередодні відкриття реєстру електронних декларацій.

За 2022 рік Тищенко декларував 489 тис. грн зарплати народного депутата, а Барановська – 5,96 млн грн від зайняття підприємницькою діяльністю.

Депутат також декларував близько 40 тисяч гривень на рахунках в українських банках, $1,5 тис. – на рахунку у Bank of America, а також $40 тис., 242 тисячі євро та 5,68 млн грн готівкою. Барановська зберігала готівкою $290 тис. та 9,15 млн грн.

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Як повідомлялося, наприкінці листопада минулого року журналісти з'ясували, що Микола Тищенко та його дружина регулярно користуються мікроавтобусом, який офіційно належить колишньому керівнику ресторану Миколи Тищенка "Велюр" – Сергію Вакальчуку.

На нього ж за один день під час повномасштабної війни оформили декілька об’єктів нерухомого майна вартістю у понад мільйон доларів. При цьому спосіб життя Сергія Вакальчука не відповідає такому рівню витрат на придбання рухомого і нерухомого майна. Ймовірно, на Вакальчука просто офіційно оформили майно, яким в реальності може користуватися народний депутат України Микола Тищенко.

Тищенка називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака, він відомий участю у цілій низці політичних скандалів. Крім того, його оточення значно збагатилося за роки депутатства Тищенка.

На початку 2023 року партія "Слуга народу" виключила Тищенка зі свого складу за відпочинок у Тайланді під час повномасштабного вторгнення, проте він зберіг статус нардепа.

Автор: 

декларація (549) електронне декларування (457) Тищенко Микола (12)


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Топ коментарі
+33
А чому б і не знущяться. Якщо дебідів в державі 73 %
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12.03.2024 17:11
+18
ці паскуди просто знущаються з українців !!!!
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12.03.2024 17:04
+15
пісдата норма закону
сказав що в мене на ничці є півляма баксів і вільний
а де взяв??? а *****...
мама з татом дали
а вони де взяли?
не знаю... їх питайте
а вони де
померли...
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12.03.2024 17:13
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ці паскуди просто знущаються з українців !!!!
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12.03.2024 17:04 Відповісти
А чому б і не знущяться. Якщо дебідів в державі 73 %
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12.03.2024 17:11 Відповісти
Дурні повинні страждати.
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12.03.2024 17:14 Відповісти
скотний двір
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12.03.2024 17:10 Відповісти
Кроме как ***** других слов нет
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12.03.2024 17:13 Відповісти
Переписка "Слуг урода"
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12.03.2024 17:13 Відповісти
Цікаво було б глянути податкову звітність бувшої миколки котлетки. Ех, нам би податківців із США хоча б років на п'ять.
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12.03.2024 17:13 Відповісти
Бубуть там де і Яресько. Обплюють та обісцють. Нарід в нас такий.
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12.03.2024 17:18 Відповісти
пісдата норма закону
сказав що в мене на ничці є півляма баксів і вільний
а де взяв??? а *****...
мама з татом дали
а вони де взяли?
не знаю... їх питайте
а вони де
померли...
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12.03.2024 17:13 Відповісти
Квартальний патріот. Там всі такі патріоти.
В мене питання до зедібілів. Ну як, якими аргументами оперували, коли голосували за Каклету Тищенко?
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12.03.2024 17:16 Відповісти
Вам і тут Порох у штани насрав.Чи може "Квартал95" прямо в голову?
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12.03.2024 17:46 Відповісти
Квартальний юмар однако
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12.03.2024 18:12 Відповісти
Так може це трапилося тому що Порошенко був кращої думки про свій народ? Це ж треба було бути без царя в голові, щоб за таке голосувати. І треба бути геть схибленим, щоб зараз це підтримувати. Але ж підтримують як не дивно.
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12.03.2024 18:19 Відповісти
чим курва?бо ви всі скавулите про це але жодного осмисленного аргумента немає.******* про "братавбив,збагативсяу85раз,посадивпатріотів,мінськ 1 і 2,свінарчюкі",одразу йде *****,тільки реальні факти
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12.03.2024 21:57 Відповісти
ну ну більше поваги,до "вітірана оборони Пхукета")))
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12.03.2024 21:54 Відповісти
Аллочка, я тут запішу сєбє подарочєк от тєбя? Сачьтьомся!
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12.03.2024 17:19 Відповісти
- Ти де гроші береш?
- У тумбочці?
- А хто в тумбочку гроші кладе?
- Дружина!
- А в неї гроші звідки?
- Я їй даю!
- А в тебе звідки?
- Я з тумбочки беру!
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12.03.2024 17:22 Відповісти
***, мені б його дружину
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12.03.2024 17:22 Відповісти
Бувшу !!!
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12.03.2024 18:13 Відповісти
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12.03.2024 17:24 Відповісти
Ублюдству ублюдських ублюдків немає меж...
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12.03.2024 17:27 Відповісти
Це не для вас! Це для виборців Зеленскава!
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12.03.2024 17:29 Відповісти
Депутат президентської фракції Колюня срать на всіх хотів.
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12.03.2024 17:43 Відповісти
Точно, прямо як ільшка кива.
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12.03.2024 18:15 Відповісти
As long as Ukraine will let these pigs to openly do shit like this, it will tarnish its global reputation.
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12.03.2024 17:52 Відповісти
Amandrapapupa amandrapapa, abyrvalg bambarbia kergudu!
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12.03.2024 17:55 Відповісти
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12.03.2024 17:53 Відповісти
А ви кажете " Америка ***** грошей не дає" ))))) в Україні їх стільки, що ще позичати може. А якщо ще пройтись по батальйонам Монако Ландон Париж, то ресурсу вистачить ще на 2гу війну з Росією.
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12.03.2024 18:12 Відповісти
Альфонс чи хитрожопий?
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12.03.2024 18:17 Відповісти
Дуже ой дуже велика золота катлета!
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12.03.2024 18:19 Відповісти
Какие высокие отношения!
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12.03.2024 18:31 Відповісти
О, да! Бывшие жёны обожают дарить дорогие подарки бывшим мужьям! Но обычно это судебный иск или крысиный яд. А тут такие высокие отношения
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12.03.2024 18:46 Відповісти
Які ж огидні ці нечисті людці! До блювоти! Свято вірю - Божа кара дістане кожного!
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12.03.2024 19:03 Відповісти
А вона, як заробила ці млн грн під час війни, на курсах у послиць…
А Зеленський казав, що він не ЛОХ… і не тряпка! А воно, он, як неловко, перед фракцією тепер дивитися в очі слухам…. ДБР, з купою подібних структур, теж, не лохи…
А катлєта їх розвів, як лохів, кому за 40, … резумков з стефанчуком, можуть цезасвідчити!
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12.03.2024 19:05 Відповісти
цікаво, а б/в про це знає
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12.03.2024 19:16 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та владу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому, одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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12.03.2024 19:29 Відповісти
Це, коли підараси при владі....
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12.03.2024 19:44 Відповісти
Треба прийняти закон: всіх, хто під час війни отримав "подарунки" - розстріляти!
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12.03.2024 19:52 Відповісти
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12.03.2024 20:14 Відповісти
В 2019 году была перепись умственно отсталых . По результатам этой перепеси, в стране 73 % больных.
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12.03.2024 20:16 Відповісти
нажаль якось так.....
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12.03.2024 23:12 Відповісти
...там все оп є мільйонерами ,
вони прийшли для того до влади, щоб збільшити свої статки .
Хтось ще вірить що ця команда запрацює для нас, людей, населення України ?
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12.03.2024 20:24 Відповісти
Любителі Пороха ! Не дуже кивайте в бік зелі бо минулий був не кращий .

Вони всі від одної мами - совкового злодійства і корупції. Тому таке враження що просто неможливо сховатися від Тищенків , Тимошенків і ще маси нечисті . Вони як той сфінкс , знову і знову десь виринають .
ДУМАЮ СОБІ - НЕВЖЕ ЇМ ВСЕ МИНЕТЬСЯ ПРОСТО ТАК ?
НЕВЖЕ УКРАЇНЦІ?
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12.03.2024 20:58 Відповісти
О, вже до виборів готуєтесь. Щоб, не дай Боже, Зєрмака не скривдили. Бо вони всі однакові, а цей Боневтік. А чому не втік, та то таке, ну наказали то й чекав, щоб владу передати, ****.
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12.03.2024 21:51 Відповісти
"минулий був не кращий" - одразу лопатой по **** за такий піздьож!
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14.03.2024 02:44 Відповісти
агов "виборці" цього чуда,не знаю по якому округу воно балатувалось,як воно то все ще роса чи уже сцянина в очі?))))
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12.03.2024 21:53 Відповісти
за кого ці недолугі бізнесмени нас мають ???
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12.03.2024 23:11 Відповісти
Мабуть з праскою чи паяльником завітав до колишньої.
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13.03.2024 00:03 Відповісти
Пояснюю чьому проголосували.На "новому" каналі він у шоу(назву не помятаю) де бігав по кафе і ресторанам виявляв антісінітарію ну і обрахунки відвідувачів.Після цього у кінці шоу критикував власників і вимагав справедливості.Етакий борець.Ні і звісно відомий медійний персонаж.Мало хто знав ким він являється.
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13.03.2024 07:02 Відповісти
А что там у колышней дружыны с налоговой декларацией? Может пора ей на нары за неуплату налогов
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13.03.2024 07:56 Відповісти
Зелена влада тупо сцить своїм 73% у очі, бо знають що їм за це нічого не буде і що вони переоберуться уже під новим брендом. При тому що переобрання це буде ой як нескоро. Роки. От і поводять себе так. Та і знають що їх електорат буде їх хвалити, щоб вони не робили, бо по телемарафону їм скажуть що інші політичні сили ще гірші.
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13.03.2024 07:57 Відповісти
Як же треба @@@@ть!
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13.03.2024 08:37 Відповісти
Розвелися ))) Правильно - для чого такій крутій бізнесвумен ,яка заробляє мільйони , такий недолугий бідося -депутат)))) ?
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13.03.2024 09:11 Відповісти
Тищенко на фото позируя как палач, под прикрытием Слуга народа. Показуха своих банок, один уже колядував , а бывшая жена миллиардером была ? Кому этот встеб, для каких идиотов? не будет толку в Украине от таких ******...
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13.03.2024 10:18 Відповісти
73% зомбі проголосували за спеціаліста по сортірам.цирульникам ,масажистам,сексопатологам.А тепер стогнуть.
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13.03.2024 10:36 Відповісти
Колишня так і сказала "Не такой ты и бывший как сперва показалось"
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13.03.2024 12:41 Відповісти

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