Євросоюз уніфікує покарання за обхід санкцій проти Росії. Що саме вважатиметься порушенням?

Європейський парламент ухвалив директиву про гармонізацію застосування санкцій ЄС між державами-членами.

Документ, який прописує єдині для всіх країн формулювання порушень та уніфіковані покарання, підтримали 543 євродепутати, 45 були проти, 27 – утрималися, передає LIGA.net.

"Хоча санкції запроваджуються на рівні Євросоюзу, їхнє застосування покладається на країни-члени, де визначення порушення санкцій та пов'язаних із цим покарань відрізняються", – йдеться в повідомленні Європарламенту.

Покарання за порушення санкцій

Після набрання чинності директиви для фізичних осіб буде встановлене однакове покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років, якщо їхні діяння стосуються активів на суму монад 100 тис. євро.

Для компаній передбачені різні заходи, включно з монетарними й немонетарними (наприклад, скасування дозволів, позбавлення права на пільги, ліквідація в судовому порядку, штрафи тощо).

Порушенням санкцій буде вважатися:

надання коштів чи економічних ресурсів у розпорядження чи на користь підсанкційної особи, організації;

нездатність заморозити гроші чи економічні ресурси підсанкційної особи, організації;

надання підсанкційній особі дозволу на в'їзд чи проїзд транзитом;

торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит чи перевезення яких заборонене або обмежене санкціями, а також надання брокерських чи інших послуг, що стосуються таких товарів;

надання фінансових послуг чи виконання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена санкціями;

інші способи обходу санкційного режиму (наприклад, шляхом приховування бенефіціарів).

Директива набере чинності після того, як її офіційно схвалить Рада Євросоюзу й опублікують в Офіційному журналі Євросоюзу.

У країн-членів буде рік на те, щоб імплементувати її положення у національне законодавство.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір запроваджувати вторинні санкції проти Росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі.