Оператор "Північного потоку" подав позов до британського суду за відмову покрити збитки від вибухів, – FT

Оператор газопроводу "Північний потік" Nord Stream AG у лютому подав до британського суду позов до страхових компаній на 400 млн євро за відмову покрити збитки від вибухів на магістралі.

Як пише газета Financial Times, серед відповідачів – Lloyd's of London та Arch Insurance, передає Інтерфакс-Україна.

За даними FT, попередня оцінка Nord Stream витрат на видалення води з трубопроводів, їх стабілізацію, ремонт та заміну втраченого газу становить від 1,2 млрд євро до 1,35 млрд євро.

Що сталолся з "Північним потоком"

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.