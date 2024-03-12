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Новини
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Ціни на бензин у Росії зростають після атаки дронів на один з найбільших НПЗ

лукойл

Вартість бензину зростає на російських біржах після атаки дронів на нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області – другий за обсягами переробки у Росії.

У вівторок біржові ціни на бензин усіх марок зросли на 1,3-1,4%, повідомляє РБК із посиланням на дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі. Також на 0,8-1,4% зросли ціни на дизпаливо.

При цьому у попередні дні біржові ціни на бензин у Росії знижувалися. Так, вартість бензину А-92 опустилася за підсумками останніх трьох торгових сесій на 2,9%, "А-95" за підсумками двох попередніх сесій опустився в ціні на 1,5%.

Зростання цін у вівторок відбувається на тлі атак безпілотників на російські регіони.

Зокрема, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела у галузі.

Аналітики російської компанії "БКС Світ інвестицій" вважають, що зростання біржових цін на бензин може бути пов'язане саме з атакою на НПЗ "ЛукОйлу".

Як санкції та удари українських безпілотників вплинули на роботу російських НПЗ

Як повідомлялося, у січні сталася аварія на одному з найбільших у Росії Нижегородському НПЗ "Лукойлу" (НОРСІ). Завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

На зниження виробництва також вплинули атаки безпілотників на російські нафтові об'єкти:

  • 19 січня пожежа внаслідок атаки безпілотника сталася на Клинцівській нафтобазі у Брянській області, яка належить "Брянськнафтопродукту" (входить до "Роснєфті");
  • у ніч на 21 січня після удару українського дрона спалахнув термінал "Новатека" в порту "Усть-Луга";
  • у ніч на 25 січня в Туапсе сталася пожежа на території нафтозаводу "Роснєфті" після атаки безпілотників на місто;
  • у ніч на 3 лютого внаслідок атаки БПЛА пожежа почалася на Волгоградському нафтозаводі, що належить "Лукойлу". За даними на сайті компанії, це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі.

У вересні минулого року РФ також запроваджувала тимчасові обмеження на експорт автобензинів та дизпалива для стабілізації внутрішнього ринку в умовах обвалу курсу рубля. Заборона торкнулася товарних бензинів із будь-яким октановим числом. Обмеження на експорт бензину було скасовано 17 листопада 2023 року.

Автор: 

бензин (1110) НПЗ (380) росія (14372) ціни (3521) Лукойл (99) дрони (368)


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Топ коментарі
+11
В них паливо в 2 рази дешевше ніж в Україні. І в 3 рази дешевше ніж в Європі. Можуть піднімати ще довго ніхто не пікне
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12.03.2024 18:51
+11
НПЗ їхні треба нищити кожної ночі. Там їх повно. Це болюче для параші буде.
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12.03.2024 19:53
+8
коли А-95 на росії нестане - ціна неважлива
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12.03.2024 19:05
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В них паливо в 2 рази дешевше ніж в Україні. І в 3 рази дешевше ніж в Європі. Можуть піднімати ще довго ніхто не пікне
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12.03.2024 18:51 Відповісти
Ну так бензоколонка ж...
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12.03.2024 19:02 Відповісти
Та навіть коли буде в два рази дорожче чим у нас, ніхто не пікне.
Тут точно не про заворушення на болотах мова.
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12.03.2024 19:04 Відповісти
Та ні, Ваня....Вони ж його ще й п"ють у різних там виглядах. Так що
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12.03.2024 19:06 Відповісти
Ти кого ванею назвало москалику?
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12.03.2024 20:14 Відповісти
Повибачався. Але на Полтавщині не заморочуються...
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12.03.2024 20:18 Відповісти
Уже пора почати. Іван, Іванко. Якщо треба зменшувально-пестливу форму то тоді Івасик, Івась, Івасько.
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12.03.2024 22:13 Відповісти
Не проти
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13.03.2024 05:24 Відповісти
коли А-95 на росії нестане - ціна неважлива
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12.03.2024 19:05 Відповісти
Сезонні коливання,але ж то аналітики, їм постійно потрібно *аналітикувати* на хліб.
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12.03.2024 19:34 Відповісти
Поки що... але все дуже швидко змінюється.
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12.03.2024 20:51 Відповісти
Згоріла хата, хай горить і паркан…
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12.03.2024 18:53 Відповісти
про наші ціни давайте поговоримо
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12.03.2024 19:08 Відповісти
Добре, але мало.

З цього боку Уралу функціональних НПЗ немає бути взагалі
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12.03.2024 19:11 Відповісти
Включно з мозирським
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12.03.2024 23:25 Відповісти
1,3-1,4% це подорожчення?
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12.03.2024 19:23 Відповісти
в них тіх НПЗ як собак нерізаних.
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12.03.2024 19:29 Відповісти
будуть різані
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12.03.2024 20:49 Відповісти
якщо рахувати НПЗ з потужністю 6+ млн тон переробки нафти на рік, до яких ми можемо дотягнутись (тобто до 1000 км), то таких набереться десь півтора десятка.
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13.03.2024 05:58 Відповісти
бензин не критично. його багато не вип'єш. а от коли б крекінгову колону перегонки браги на бояру грохнули й ціна фуфирика почала підніматись, от то було б горє горькоє!
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12.03.2024 19:51 Відповісти
НПЗ їхні треба нищити кожної ночі. Там їх повно. Це болюче для параші буде.
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12.03.2024 19:53 Відповісти
сподіваюсь вранці прочитати про влучання в ЕЛОУ-АВТ-6 на Волгоградському НПЗ.
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13.03.2024 05:49 Відповісти
Ех,були б в нас ракети такої дальності,не було б більшості цих заводів...
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13.03.2024 06:26 Відповісти
НПЗ такої потужності просто зупиняється після одного влучання в установку ЕЛОУ-АВТ. Така задача цілком під силу дрону, який має функцію розпізнавання цілі. Є така благодійна організація - "Реактина пошта" , яка займається потребами українських ракетних військ та артилерії. Так от вона давно нам передавала деяке обладнання і технології штучного інтеллекту (подібні як на Storm Shadow, Taurus, SCALP-EG) для розпізнавання цілей. Впевнений, що ці технології інтегровані в дрон "Лютий", тому ефективність уражень НПЗ така висока, бо колони АВТ мають специфічний сілует.
Тому сподіваюсь на подальші ураження ще не отоварених "Кірішінафтооргсінтеза" і Самарської групи (Куйбишеський, новокуйбишевський і Самарський НПЗ), які сумарно складають більше 40 мільйонів тон переробки нафти на рік. Зупинка цих НПЗ дійсно була би важким ударом для кацапщини у всіх сенсах.
Тож чекаємо.
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13.03.2024 20:34 Відповісти
Подорожчало ,це коли як у нас з 26 до 57 ,а 1-2 проценти то вітер дурням у вуха ....
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13.03.2024 08:55 Відповісти
Довга дорога починається з першого кроку. Свиномобаки в пабліках вже кувікають, і це ном. Погано, що лише на третій рік війни. Ну, так при найшашличнішому і це диво
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13.03.2024 12:37 Відповісти

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