Ціни на бензин у Росії зростають після атаки дронів на один з найбільших НПЗ
Вартість бензину зростає на російських біржах після атаки дронів на нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області – другий за обсягами переробки у Росії.
У вівторок біржові ціни на бензин усіх марок зросли на 1,3-1,4%, повідомляє РБК із посиланням на дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі. Також на 0,8-1,4% зросли ціни на дизпаливо.
При цьому у попередні дні біржові ціни на бензин у Росії знижувалися. Так, вартість бензину А-92 опустилася за підсумками останніх трьох торгових сесій на 2,9%, "А-95" за підсумками двох попередніх сесій опустився в ціні на 1,5%.
Зростання цін у вівторок відбувається на тлі атак безпілотників на російські регіони.
Зокрема, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела у галузі.
Аналітики російської компанії "БКС Світ інвестицій" вважають, що зростання біржових цін на бензин може бути пов'язане саме з атакою на НПЗ "ЛукОйлу".
Як санкції та удари українських безпілотників вплинули на роботу російських НПЗ
Як повідомлялося, у січні сталася аварія на одному з найбільших у Росії Нижегородському НПЗ "Лукойлу" (НОРСІ). Завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.
На зниження виробництва також вплинули атаки безпілотників на російські нафтові об'єкти:
- 19 січня пожежа внаслідок атаки безпілотника сталася на Клинцівській нафтобазі у Брянській області, яка належить "Брянськнафтопродукту" (входить до "Роснєфті");
- у ніч на 21 січня після удару українського дрона спалахнув термінал "Новатека" в порту "Усть-Луга";
- у ніч на 25 січня в Туапсе сталася пожежа на території нафтозаводу "Роснєфті" після атаки безпілотників на місто;
- у ніч на 3 лютого внаслідок атаки БПЛА пожежа почалася на Волгоградському нафтозаводі, що належить "Лукойлу". За даними на сайті компанії, це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі.
У вересні минулого року РФ також запроваджувала тимчасові обмеження на експорт автобензинів та дизпалива для стабілізації внутрішнього ринку в умовах обвалу курсу рубля. Заборона торкнулася товарних бензинів із будь-яким октановим числом. Обмеження на експорт бензину було скасовано 17 листопада 2023 року.
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Тут точно не про заворушення на болотах мова.
З цього боку Уралу функціональних НПЗ немає бути взагалі
Тому сподіваюсь на подальші ураження ще не отоварених "Кірішінафтооргсінтеза" і Самарської групи (Куйбишеський, новокуйбишевський і Самарський НПЗ), які сумарно складають більше 40 мільйонів тон переробки нафти на рік. Зупинка цих НПЗ дійсно була би важким ударом для кацапщини у всіх сенсах.
Тож чекаємо.