Ціни на бензин у Росії зростають після атаки дронів на один з найбільших НПЗ

Вартість бензину зростає на російських біржах після атаки дронів на нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області – другий за обсягами переробки у Росії.

У вівторок біржові ціни на бензин усіх марок зросли на 1,3-1,4%, повідомляє РБК із посиланням на дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі. Також на 0,8-1,4% зросли ціни на дизпаливо.

При цьому у попередні дні біржові ціни на бензин у Росії знижувалися. Так, вартість бензину А-92 опустилася за підсумками останніх трьох торгових сесій на 2,9%, "А-95" за підсумками двох попередніх сесій опустився в ціні на 1,5%.

Зростання цін у вівторок відбувається на тлі атак безпілотників на російські регіони.

Зокрема, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела у галузі.

Аналітики російської компанії "БКС Світ інвестицій" вважають, що зростання біржових цін на бензин може бути пов'язане саме з атакою на НПЗ "ЛукОйлу".

Як санкції та удари українських безпілотників вплинули на роботу російських НПЗ

Як повідомлялося, у січні сталася аварія на одному з найбільших у Росії Нижегородському НПЗ "Лукойлу" (НОРСІ). Завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

На зниження виробництва також вплинули атаки безпілотників на російські нафтові об'єкти:

19 січня пожежа внаслідок атаки безпілотника сталася на Клинцівській нафтобазі у Брянській області, яка належить "Брянськнафтопродукту" (входить до "Роснєфті");

у ніч на 21 січня після удару українського дрона спалахнув термінал "Новатека" в порту "Усть-Луга";

у ніч на 25 січня в Туапсе сталася пожежа на території нафтозаводу "Роснєфті" після атаки безпілотників на місто;

у ніч на 3 лютого внаслідок атаки БПЛА пожежа почалася на Волгоградському нафтозаводі, що належить "Лукойлу". За даними на сайті компанії, це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі.

У вересні минулого року РФ також запроваджувала тимчасові обмеження на експорт автобензинів та дизпалива для стабілізації внутрішнього ринку в умовах обвалу курсу рубля. Заборона торкнулася товарних бензинів із будь-яким октановим числом. Обмеження на експорт бензину було скасовано 17 листопада 2023 року.