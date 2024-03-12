США оголосили про перший за останні місяці пакет військової допомоги Україні на $300 мільйонів

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $300 млн, що включає артилерійські боєприпаси та снаряди для HIMARS.

"Я оголошую про екстрений пакет допомоги у сфері безпеки у вигляді зброї та обладнання на суму $300 млн для задоволення деяких нагальних потреб України", – сказав Салліван на брифінгу 12 березня, передає Інтерфакс-Україна.

Салліван зазначив, що можливість для передачі допомоги стали можливими завдяки "непередбаченій економії коштів" за контрактами, які Міністерство оборони уклало для заміщення обладнання, котре вже було відправлено до України.

"Якщо говорити зовсім точно: ми можемо використати цю економію коштів для того, щоб прямо зараз надати цю скромну суму нової допомоги у сфері безпеки без шкоди для американських збройних сил. І президент доручив своїй команді використати цю економію", – пояснив Салліван.

У Білому домі повідомили, що оголошений пакет допомоги, зокрема, містить велику партію артилерійських боєприпасів та GMLRS, які застосовуються у реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

"Це допомога, якої Україна відчайдушно потребує, щоб утримати лінію фронту проти російських атак і протистояти наступу Росії, що продовжується, на сході та в інших частинах України. Ці боєприпаси забезпечать вогонь українських сил упродовж деякого часу, але лише на короткий період", – наголосив він.

Салліван додав, що вказана допомога не зможе запобігти нестачі боєприпасів для України найближчими тижнями.

"Зрозуміло, що цей пакет не скасовує і не повинен відкладати критично важливу необхідність прийняття двопартійного законопроєкту про національну безпеку", – підкреслив він.

Раніше про допомогу агентству Reuters повідомили два американські посадовці на умовах анонімності.

Оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком за останні місяці на тлі того, як виділення додаткових коштів Києву досі блокується республіканцями в Конгресі США.

Американська допомога Україні

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але його заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Він водночас залишив двері відчиненими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги.

Він заявляв, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.