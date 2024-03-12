Євросоюз знову спробує збільшити фонд для закупівлі зброї для України на 5 мільярдів євро, – FT
Країни Європейського Союзу мають намір узгодити поповнення Європейського фонду миру (EPF) на 5 млрд євро для можливості продовжити надання військової допомоги Україні.
Про це пише Financial Times із посиланням на неназваних чиновників, передає Інтерфакс-Україна.
"Країни ЄС мають намір узгодити виділення 5 млрд для фінансування військових поставок в Україну", – інформує видання.
Нова угода вимагає схвалення Ради ЄС на засіданні 13 березня.
FT зазначає, що для Євросоюзу в пріоритеті постачати Києву зброю, що виробляється на території ЄС. При цьому, за словами співрозмовників видання, ЄС не виключає постачання зброї з третіх країн у разі відсутності інших варіантів.
Що таке Європейський фонд миру
У лютому видання інформувало, що EPF, з якого виділяють допомогу Києву, потребує додаткового фінансування, щоб можна було частково відшкодувати витрати ЄС під час постачання озброєння Києву.
Обсяг фонду, який не є частиною бюджету ЄС, становив 12 млрд євро.
Фонд формують за рахунок вкладів держав союзу, які розраховують залежно від національних економік. Розмір фонду тепер скоротився: 5,6 млрд євро пішли країнам ЄС у рамках відшкодування постачання зброї Україні.
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