Євросоюз знову спробує збільшити фонд для закупівлі зброї для України на 5 мільярдів євро, – FT

Країни Європейського Союзу мають намір узгодити поповнення Європейського фонду миру (EPF) на 5 млрд євро для можливості продовжити надання військової допомоги Україні.

Про це пише Financial Times із посиланням на неназваних чиновників, передає Інтерфакс-Україна.

"Країни ЄС мають намір узгодити виділення 5 млрд для фінансування військових поставок в Україну", – інформує видання.

Нова угода вимагає схвалення Ради ЄС на засіданні 13 березня.

FT зазначає, що для Євросоюзу в пріоритеті постачати Києву зброю, що виробляється на території ЄС. При цьому, за словами співрозмовників видання, ЄС не виключає постачання зброї з третіх країн у разі відсутності інших варіантів.

Що таке Європейський фонд миру

У лютому видання інформувало, що EPF, з якого виділяють допомогу Києву, потребує додаткового фінансування, щоб можна було частково відшкодувати витрати ЄС під час постачання озброєння Києву.

Обсяг фонду, який не є частиною бюджету ЄС, становив 12 млрд євро.

Фонд формують за рахунок вкладів держав союзу, які розраховують залежно від національних економік. Розмір фонду тепер скоротився: 5,6 млрд євро пішли країнам ЄС у рамках відшкодування постачання зброї Україні.