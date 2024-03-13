Суми та Кривий Ріг частково залишилися без тепла та газу через обстріли

Мешканці Сум та Кривого Рогу частково залишилися без тепло- та газопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, зазначається, що Кривому Розі після ракетного удару відключено від газопостачання 430 споживачів газу у багатоповерхівках.

Водночас у Сумах після дронової атаки без теплопостачання лишаються 16 багатоквартирних будинків.

При цьому на Хмельниччині через негоду знеструмлено понад 3,5 тисячі споживачів у 14 населених пунктах. На Київщині через складні метеоумови без світла залишилися 8 населених пунктів. Тривають відновлювальні роботи.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські станції, достатньо для покриття потреб споживачів. Попри вихід в аварійні короткострокові ремонти двох блоків ТЕС, у резерві перебувають 7 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій.

Також на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 3112 МВт-год, експорт – до 6086 МВт-год.