Суми та Кривий Ріг частково залишилися без тепла та газу через обстріли
Мешканці Сум та Кривого Рогу частково залишилися без тепло- та газопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зокрема, зазначається, що Кривому Розі після ракетного удару відключено від газопостачання 430 споживачів газу у багатоповерхівках.
Водночас у Сумах після дронової атаки без теплопостачання лишаються 16 багатоквартирних будинків.
При цьому на Хмельниччині через негоду знеструмлено понад 3,5 тисячі споживачів у 14 населених пунктах. На Київщині через складні метеоумови без світла залишилися 8 населених пунктів. Тривають відновлювальні роботи.
Загалом електроенергії, яку виробляють українські станції, достатньо для покриття потреб споживачів. Попри вихід в аварійні короткострокові ремонти двох блоків ТЕС, у резерві перебувають 7 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій.
Також на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 3112 МВт-год, експорт – до 6086 МВт-год.
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