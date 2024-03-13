У 2023 році з боржників стягнули понад 25 мільярдів. Це рекорд за п’ять років

Упродовж 2023 року виконавчі служби стягнули понад 25 млрд грн, що є рекордним показником на останні п’ять років. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути з боржників.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що майже 2 млн виконавчих документів було виконано державною виконавчою службою та приватними виконавцями у 2023 році. Загальна сума, яку стягнули з боржників минулоріч сягла 25,21 млрд грн. За рік сума стягнень зросла у 2,5 раза.

Наразі майже 60% від загальної кількості виконавчих проваджень реалізуються, що є доволі високим показником.

Водночас суми стягнень маленькі – лише 6% від загальної суми, яку повинні були отримати від боржників. Загалом лише 6 копійок з кожної гривні боргу було стягнуто торік. У 2022-му ця сума становила 5 копійок з кожної гривні.

"Судове стягнення боргів значно покращилось завдяки появі інституту приватних виконавців та автоматичному блокуванню рахунків. Проте ситуація ускладнюється стрімким зростанням кількості боржників через війну та недостатнім інформуванням по штрафах за порушення ПДР, які наразі складають майже 20% від усіх боргів в країні", – прокоментував керівник "Опендатаботу" Олексій Іванкін.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Єдиний реєстр боржників виріс ще на 1,4 мільйона заборгованостей. Найбільше зросла кількість нових боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг.