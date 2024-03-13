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Новини
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У 2023 році з боржників стягнули понад 25 мільярдів. Це рекорд за п’ять років

долг,налоговый

Упродовж 2023 року виконавчі служби стягнули понад 25 млрд грн, що є рекордним показником на останні п’ять років. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути з боржників.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що майже 2 млн виконавчих документів було виконано державною виконавчою службою та приватними виконавцями у 2023 році. Загальна сума, яку стягнули з боржників минулоріч сягла 25,21 млрд грн. За рік сума стягнень зросла у 2,5 раза.

Наразі майже 60% від загальної кількості виконавчих проваджень реалізуються, що є доволі високим показником.

Водночас суми стягнень маленькі – лише 6% від загальної суми, яку повинні були отримати від боржників. Загалом лише 6 копійок з кожної гривні боргу було стягнуто торік. У 2022-му ця сума становила 5 копійок з кожної гривні.

"Судове стягнення боргів значно покращилось завдяки появі інституту приватних виконавців та автоматичному блокуванню рахунків. Проте ситуація ускладнюється стрімким зростанням кількості боржників через війну та недостатнім інформуванням по штрафах за порушення ПДР, які наразі складають майже 20% від усіх боргів в країні", – прокоментував керівник "Опендатаботу" Олексій Іванкін.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Єдиний реєстр боржників виріс ще на 1,4 мільйона заборгованостей. Найбільше зросла кількість нових боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг.

Автор: 

борг (1877) заборгованість (171)


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Топ коментарі
+5
Правильно мужик ответил насчет кто дурак, а кто умный. В США у простого работяги зарплата в 10 раз больше, чем у нас, и коррупционеры в тюрьмах сидят, а не выдумывают законы, чтобы людей грабить.
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13.03.2024 12:26
+3
А коли з влади та її конкретних представників почнуть стягувати те, що вони заборгували людям?
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13.03.2024 11:36
+2
Що там стягувати? Арештували рахунки й списали. Якщо працює чи пенсіонер - взагалі автоматом 25% від зп чи пенсії. Стрьомне досягнення, бо у людей грошей немає.
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13.03.2024 11:39
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А коли з влади та її конкретних представників почнуть стягувати те, що вони заборгували людям?
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13.03.2024 11:36 Відповісти
Що там стягувати? Арештували рахунки й списали. Якщо працює чи пенсіонер - взагалі автоматом 25% від зп чи пенсії. Стрьомне досягнення, бо у людей грошей немає.
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13.03.2024 11:39 Відповісти
Мда, знайшли чим гордитися, досягнення мля. Людей ще зробили біднішими. Бо стягували напевно з бідних.
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13.03.2024 11:49 Відповісти
Был у меня сосед по подъезду.
Жил в этом доме лет 30.
Был всегда приветлив, вежлив
А потом я узнала ,что он ДОЛЖНИК
Катастрофического масштаба
И я при встрече сказала ему ,что шокирована тем
Что вполне себе внешне приличный человек ведет себя так неприлично
И он рассмеялся мне в ответ
Сказал - вот вы ,Галочка, не едите черную икру ,не пьете дорогое вино
А я себе все это позволяю
Потому что не такой дурак,как вы....
В США этому умнику прислали бы сначала ведомление
Потом быстрый суд
И вещи вынесли бы на улицу
Квартиру бы отняли
И еще бы в тюрьму загремел
Вот так должен работать закон
И тогда ВСЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
А не ****..... государство
И только не пишите мне про власть
Особенно если у самих рыльце в пуху
Я всю мою долгую жизнь плачу налоги
И если бы все это делали
Мы жили бы как Австрия или Швейцария
И никакая сволочь не напала бы на нас
Потому что у нас были бы деньги на все
И на дороги и на оборонку
Нашей власти плохие граждане выгодны
Тогда и власти можно быть плохой
Вот так это работает!!!!!
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13.03.2024 12:15 Відповісти
Минулої весни мені інженер жеку в Києві сказав, що зробити стягнення за рахунок квартири - неможливо, бо чомусь розпочинаються протести.
І якщо в людини немає машини чи вона офіційно ніде не працює, то виконавча служба нічого зробити зараз не зможе.
А так у кожному під'їзді будинку, що знаходиться на балансі комунального ЖЕКу обов'язково декілька чоловік не платить ні за конс'єржну службу, ні комунальні платежі.
А до війни мені один знайомий розповів наступну історію. В них у дачному кооперативі з'явився один крутелик і не платив за електроенергію. Керівництво кооперативу відключило злісного боржника. А той подав до суду і "справедливий" український суд іменем України виніс рішення сплатити кооперативу боржнику моральну шкоду у розмірі його боргу за електроенергію.
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13.03.2024 13:57 Відповісти
Є в законі недоторканий гарантований мінімум, який не можна стягувати ні в якому разі, туди входить і мінімальна площа житла. Якщо вона перевищує мінімальну то мабуть ту частину можуть стігнути в рахунок боргу.
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13.03.2024 14:19 Відповісти
Правильно мужик ответил насчет кто дурак, а кто умный. В США у простого работяги зарплата в 10 раз больше, чем у нас, и коррупционеры в тюрьмах сидят, а не выдумывают законы, чтобы людей грабить.
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13.03.2024 12:26 Відповісти
У США, якщо ви їздите на машині, яка не відповідає по вартості будинку, в якому живете, то на вас настучать сусіди до відповідних органів.
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13.03.2024 14:00 Відповісти
А нас би також стукали, але немає куда. Органи відсутні
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13.03.2024 14:14 Відповісти
с депутатов и гос.чиновников ?
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13.03.2024 13:41 Відповісти
Ай маладці! А скільки лярдів подарували бабушкам бєням?
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13.03.2024 14:23 Відповісти
Сумний рекорд, видимо рейдеры активизировались в войну, и чуть ли не в промышленных маштабах вешают долги с воздуха на предприятия,
а пока идет разбирательство в судах, приватные виконавци за % от сумми "выдуманного долга" с автоматическим блокировкой счетов помогают рейдерам похоронить предприятие, пока суды не успели отменить долги и не пришлось возвращать якобы вибитые долги.
Воистину война это время возможностей для бандитов.
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13.03.2024 15:57 Відповісти
Ганьбою---НЕ пишаються !!!
Передмова : До керманичів. кістяка .комунальної мафії ( НЕ сусвітнього збагачення ) ввійшли час розвалу СРСР-- мерзенні агенти. стукачі. КДБ. та різного штибу кремлівської потолочі... Це була далекосяжна політика компартійної номекалатури спрямованої на підрив основ становлення державності незалежної Вкраїни ... (задля реставрації рашо-імперії ! )... Обкрадання від роздут. тарифіф. до об*ємів зі стелі-жах!
До списків " злісних боржників" --потрапляють . як пити дати.--патріотично--налаштовані українці... Їх найперших --скидують у боргові ями . підступно-- завбачливо.-- позбавивши /під надуманим приводом / субсидії !!! ЗНАЮ : сам жебрав оту милостиню. а поруч вмивалася слізьми 80-річ. заслужена вчителька. А впереді зниваючи- ( тоді ще у загальній черзі ) зранений АТО-шник-- вискочив .як ошпарений із приймальні. тіпаючись.у нервовій пропасниці від спілкування із " соц-жах-захисницею... Державними вишибалами --слугували ( .вірнопіддані комунальній мафії) служителі феміди !!! У нашому місті " Чорних полкоаївників "--доходило. до анектодичного : Голова суду приходив. оперативку до Голови МіськРади і запопадливо--погрозливо. заявляв:--Та Ви тільк дайте нам оті списки боржників...( для залякування --все це транслювалося по місцевму радіо ) Відповідно він так і судив --все стягнення було поставлено конве*єр...
А до мене зачастили мармизо- опалювальниці. які гепали у двері і єхидно так вищали :-- Осьо-сьо--сьо--це ужо наша квартира !!! Хто НЕ пройшов всі оці кола ганьби й принижень /хто НЕ тлів у глибочезно--невилазних боргових ямах --краще помовчіть/
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13.03.2024 17:00 Відповісти

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