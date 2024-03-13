У 2023 році з боржників стягнули понад 25 мільярдів. Це рекорд за п’ять років
Упродовж 2023 року виконавчі служби стягнули понад 25 млрд грн, що є рекордним показником на останні п’ять років. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути з боржників.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Зазначається, що майже 2 млн виконавчих документів було виконано державною виконавчою службою та приватними виконавцями у 2023 році. Загальна сума, яку стягнули з боржників минулоріч сягла 25,21 млрд грн. За рік сума стягнень зросла у 2,5 раза.
Наразі майже 60% від загальної кількості виконавчих проваджень реалізуються, що є доволі високим показником.
Водночас суми стягнень маленькі – лише 6% від загальної суми, яку повинні були отримати від боржників. Загалом лише 6 копійок з кожної гривні боргу було стягнуто торік. У 2022-му ця сума становила 5 копійок з кожної гривні.
"Судове стягнення боргів значно покращилось завдяки появі інституту приватних виконавців та автоматичному блокуванню рахунків. Проте ситуація ускладнюється стрімким зростанням кількості боржників через війну та недостатнім інформуванням по штрафах за порушення ПДР, які наразі складають майже 20% від усіх боргів в країні", – прокоментував керівник "Опендатаботу" Олексій Іванкін.
Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Єдиний реєстр боржників виріс ще на 1,4 мільйона заборгованостей. Найбільше зросла кількість нових боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг.
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Жил в этом доме лет 30.
Был всегда приветлив, вежлив
А потом я узнала ,что он ДОЛЖНИК
Катастрофического масштаба
И я при встрече сказала ему ,что шокирована тем
Что вполне себе внешне приличный человек ведет себя так неприлично
И он рассмеялся мне в ответ
Сказал - вот вы ,Галочка, не едите черную икру ,не пьете дорогое вино
А я себе все это позволяю
Потому что не такой дурак,как вы....
В США этому умнику прислали бы сначала ведомление
Потом быстрый суд
И вещи вынесли бы на улицу
Квартиру бы отняли
И еще бы в тюрьму загремел
Вот так должен работать закон
И тогда ВСЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
А не ****..... государство
И только не пишите мне про власть
Особенно если у самих рыльце в пуху
Я всю мою долгую жизнь плачу налоги
И если бы все это делали
Мы жили бы как Австрия или Швейцария
И никакая сволочь не напала бы на нас
Потому что у нас были бы деньги на все
И на дороги и на оборонку
Нашей власти плохие граждане выгодны
Тогда и власти можно быть плохой
Вот так это работает!!!!!
І якщо в людини немає машини чи вона офіційно ніде не працює, то виконавча служба нічого зробити зараз не зможе.
А так у кожному під'їзді будинку, що знаходиться на балансі комунального ЖЕКу обов'язково декілька чоловік не платить ні за конс'єржну службу, ні комунальні платежі.
А до війни мені один знайомий розповів наступну історію. В них у дачному кооперативі з'явився один крутелик і не платив за електроенергію. Керівництво кооперативу відключило злісного боржника. А той подав до суду і "справедливий" український суд іменем України виніс рішення сплатити кооперативу боржнику моральну шкоду у розмірі його боргу за електроенергію.
а пока идет разбирательство в судах, приватные виконавци за % от сумми "выдуманного долга" с автоматическим блокировкой счетов помогают рейдерам похоронить предприятие, пока суды не успели отменить долги и не пришлось возвращать якобы вибитые долги.
Воистину война это время возможностей для бандитов.
Передмова : До керманичів. кістяка .комунальної мафії ( НЕ сусвітнього збагачення ) ввійшли час розвалу СРСР-- мерзенні агенти. стукачі. КДБ. та різного штибу кремлівської потолочі... Це була далекосяжна політика компартійної номекалатури спрямованої на підрив основ становлення державності незалежної Вкраїни ... (задля реставрації рашо-імперії ! )... Обкрадання від роздут. тарифіф. до об*ємів зі стелі-жах!
До списків " злісних боржників" --потрапляють . як пити дати.--патріотично--налаштовані українці... Їх найперших --скидують у боргові ями . підступно-- завбачливо.-- позбавивши /під надуманим приводом / субсидії !!! ЗНАЮ : сам жебрав оту милостиню. а поруч вмивалася слізьми 80-річ. заслужена вчителька. А впереді зниваючи- ( тоді ще у загальній черзі ) зранений АТО-шник-- вискочив .як ошпарений із приймальні. тіпаючись.у нервовій пропасниці від спілкування із " соц-жах-захисницею... Державними вишибалами --слугували ( .вірнопіддані комунальній мафії) служителі феміди !!! У нашому місті " Чорних полкоаївників "--доходило. до анектодичного : Голова суду приходив. оперативку до Голови МіськРади і запопадливо--погрозливо. заявляв:--Та Ви тільк дайте нам оті списки боржників...( для залякування --все це транслювалося по місцевму радіо ) Відповідно він так і судив --все стягнення було поставлено конве*єр...
А до мене зачастили мармизо- опалювальниці. які гепали у двері і єхидно так вищали :-- Осьо-сьо--сьо--це ужо наша квартира !!! Хто НЕ пройшов всі оці кола ганьби й принижень /хто НЕ тлів у глибочезно--невилазних боргових ямах --краще помовчіть/