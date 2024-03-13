Євросоюз скасував санкції проти засновника "Яндекса", він хоче повернути маєток в Амстердамі (оновлено)

Одного із засновників російської компанії "Яндекс" Аркадія Воложа виключили із санкційного списку Європейського Союзу.

Про це свідчать зміни опубліковані у офіційному журналі ЄС, передає українська редакція Forbes.

Разом з Воложем із списків санкцій виключили колишнього віцепрезидента АФК "Система" Сергія Мндоянца та громадянина Словаччини Йозефа Хамблека, який очолює європейське відділення мотоклубу "Нічні вовки".

Також із переліку вилучили девʼятьох осіб, які померли. Серед них, зокрема, командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін, депутати Держдуми РФ Микола Борцов та Віктор Зубарєв та заступник міністра оборони РФ Геннадій Жидко. Водночас під санкціями залишається колишній власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, літак із яким розбився у серпні 2023 року.

За даними нідерландського видання NOS, одразу після скасування санкцій ЄС Волож планує повернути свій розкішний маєток в Амстердамі, який півтора року тому зайняли сквотери, передає Укрінформ.

"Відвідування будинку – одна з перших справ, які він планує зробити після зняття санкцій", – повідомило джерело, близьке до Воложа.

Амстердамська телекомпанія AT5 повідомляє, що адвокат сквотерів порадила їм залишити будинок Воложа. Вона підозрює, що російський мільярдер подасть позов про відшкодування збитків.

NOS зауважує, що зняття санкцій ЄС також може дозволити російському підприємцю повернутися до управління частиною своїх бізнес-імперії, яка залишилася за межами Росії після розділення "Яндекса".

Як засновник "Яндекса" намагався позбутися санкцій

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Євросоюз продовжив дію санкцій проти засновника російського "Яндекса" Аркадія Воложа ще на пів року, хоча він просив їх скасувати.

Перед цим Волож вперше розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну і прибрав всі згадки про Росію із своєї біографії. За даними Financial Times, вже за кілька днів після цієї заяви юристи Воложа подали прохання до ЄС про скасування санкцій.

У лютому 2024 року Волож остаточно домовився з російською владою про розділ "Яндекса".

Нідерландська компанія Yandex N.V продасть російський бізнес погодженим Кремлем покупцям за 475 млрд рублів ($5,21 млрд), але збереже за собою портфель міжнародних підприємств та інших неросійських активів, включаючи: Nebius AI, Toloka AI, Avride, TripleTen, дата-центр у Фінляндії і міноритарні інвестиції у інші технологічні підприємства. Волож хоче продовжити керувати міжнародними проєктами.

Аркадій Волож потрапив під санкції ЄС у червні 2022 року через те, що "Яндекс" підтримував кремлівську пропаганду та наративи про війну проти України.