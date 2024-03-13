Удари українських дронів пошкодили три великі нафтопереробні заводи в Росії за два дні (оновлено)

Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупинив роботу після атаки дронів, також пошкоджено НПЗ "Роснєфті" у Рязанській області. Напередодні роботу зупинив НПЗ "ЛукОйла" у Нижньогородській області.

Про призупинку роботи Новошахтинського НПЗ повідомив губернатор регіону Василь Голубєв, передає російський "Коммерсант".

"За уточненою інформацією, внаслідок роботи чергових систем РЕБ БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Загиблих та поранених немає. Технологічні об'єкти підприємства зупинено. Наслідки уточнюються", – уточнив Голубєв.

Представники російської місцевої влади також підтверджують, що вранці 13 березня безпілотники атакували ще два нафтопереробних заводи: НПЗ "Роснєфті" у Рязанській області та НПЗ "Кінеф" у Ленінградській області.

За офіційними даними, НПЗ "Кінеф" після атаки він працює у штатному режимі, а на НПЗ у Рязанській області почалася пожежа.

За даними агентства Reuters, НПЗ "Роснєфті" внаслідок атаки дронів був змушений зупинити дві установки первинної переробки нафти.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, у ніч на 13 березня СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи в РФ – у Рязані, у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська область).

Які російські нафтопереробні заводи уразили українські дрони?

Новошахтинський завод нафтопродуктів – найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн. Завод розташований за 100 км від Ростова-на-Дону і виробляє бензин, мазут, суднове, дизельне та пічне паливо. Завод вже атакували дрони у червні 2022 року. Тоді один безпілотник влучив у технологічне обладнання установки з переробки нафти, другий – в об'єкти резервуарного парку сирої нафти, почалася пожежа.

НПЗ "Роснєфті" у Рязанській області – сьомий за величиною в Росії, його потужність – в близько 12,7 млн тонн нафти на рік, або 4,6% від загального обсягу переробки в Росії. На його частку припадає близько 6,4% російського виробництва бензину, 4,1% дизельного палива, 7,7% мазуту і 8% авіаційного палива.

Напередодні, у ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.