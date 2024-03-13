Державний оператор тилу заявив про економію 2,9 мільярда на закупівлі товарів для ЗСУ
За три місяці роботи Державний оператор тилу уклав 87 договорів на суму 12 млрд грн. Завдяки торгам відомству вдалося заощадити 2,9 млрд грн порівняно з цінами до початку його роботи.
Про це повідомили у пресслужбі ДОТ, передає Укрінформ.
"За три місяці роботи Державний оператор тилу оголосив 144 процедури на закупівлю товарів для Збройних сил України. З них 95% було оголошено через електронну систему Prozorro. 5% складає процедура прямих договорів, яка була використана у разі доведення потреби як нагальної, тобто такої, що через стислі строки не дозволяє провести процедуру з використанням Prozorro", – повідомили в ДОТ.
Зокрема, станом на 11 березня Оператор тилу уклав 87 договорів на 12 млрд грн. З них – 55 за напрямом речове забезпечення, 2 – на постачання одноразового посуду та 30 договорів – на постачання пально-мастильних матеріалів.
Загалом на початок березня постачальники доставили ЗСУ 52% товарів від закупленого обсягу. При цьому 23% товарів від укладених договорів на речове майно вже поставлено. По ПММ цей показник становить 72%.
Як заявили в ДОТ, перші поставки харчування очікуються з 1 квітня. Наразі ДОТ уклав договори на постачання харчування за результатами першого раунду збору комерційних пропозицій. Договори були укладені в межах чинного законодавства без використання електронної системи із компаніями-виробниками харчової продукції.
Другий раунд збору комерційних пропозицій був оголошений 11 березня. Звіт про укладені договори включно із назвами компаній будуть оприлюднені в системі Prozorro до кінця тижня, пообіцяли в ДОТ.
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