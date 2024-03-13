"Треба знову збирати гроші": Кулеба розповів про нові ініціативи з постачання снарядів для України

Україна сподівається реалізувати ще дві ініціативи з постачання боєприпасів для ЗСУ, подібних до чеської, і вже працює з партнерами щодо їх фінансування.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній з очіником МЗС Молдови Міхаілом Попшоєм пресконференції у Києві, передає Укрінформ.

За словами Кулеби, цього тижня чеські колеги представлять детальний план постачання обіцяних 800 тисяч артилерійських снарядів, кошти на які вже зібрано.

Він додав, що чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом усього року, але Збройні Сили України почнуть отримувати снаряди уже в осяжному майбутньому.

Міністр також повідомив, що, окрім чеської, є й інші подібні ініціативи. Одна з них обговорювалася під час зустрічі у Вільнюсі міністрів закордонних справ України, країн Балтії та Франції. За словами Кулеби, потрібно "уже сьогодні" почати збирати гроші і на неї.

"Чеська ініціатива – це добре, але недостатньо. Тому сьогодні закрили фінансове питання чеської ініціативи, а завтра вже повинні закривати фінансові питання інших подібних ініціатив. Вони є, і ми про них знаємо. Єдине, чого бракує для їх реалізації, – це фінансового ресурсу", – зауважив міністр.

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Як повідомлялося, раніше радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявив, що боєприпаси, закуплені за межами ЄС в рамках чеської ініціативи, можуть прибути в Україну вже у червні.

На сьогодні понад 15 країн взяли на себе зобов'язання профінансувати закупівлю боєприпасів. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія, а також неєвропейські члени НАТО, такі як Канада. Чеська Республіка визначає наявні боєприпаси по всьому світу, а інші країни надають необхідне фінансування. Потім Чехія координуватиме доставку боєприпасів в Україну.