Українці витрачають на їжу та обов’язкові платежі дві третини коштів. У світі інша тенденція
Більш ніж половину бюджету мешканці України витрачають на їжу та обов’язкові платежі, що відрізняється від тенденції у світі.
Про це свідчать результати дослідження "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.
Цього року аналітики провели порівняння споживацьких настроїв українців з настроями споживачів у Німеччині, Польщі, США, Канаді, ПАР та із середнім світовим показником.
Так, українці найбільше серед жителів інших країн, у яких проводилось дослідження, витрачають на продукти харчування та обов’язкові платежі.
"Цей показник сягає 66%, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник. Україна – єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%", – кажуть експерти.
Водночас українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування. Найбільш помітна різниця у розподілі бюджету на такі категорії:
- дозвілля (включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм: українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час як жителі Німеччини – 17%, Польщі – 15%, США – 19%, Канади – 15%, ПАР – 17%.
- електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку: українці витрачають 2% бюджету на цю категорію, жителі Німеччини – 10%, Польщі – 12%, США – 12%, Канади – 10%, ПАР – 14%.
У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров’я, транспортні витрати та цифрові послуги, немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн.
Опитування українців тривало з 13 до 28 листопада 2023 року. В ньому взяли участь понад 1000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України, за винятком тимчасово окупованих територій.
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У нас в країні вже давно європейські ціни на їжу та послуги. А от зарплати - як в Африці.
https://biz.censor.net/comments/locate/3478446/0192126a-2d5b-707b-a8ff-2d83cf2d619e
Як бачимо, залишилось 14%. Є над чим работать.
- Вартість яких машин дешевше? Я купляв собі новий vw golf 7 з київського автосалону у акційній комплектації майже з повним фаршем. На момент покупки він був у євро дешевше, а ніж "пустий" гольф з заводу у Німеччині. А ще є електромобілі які дуже дешевші в Україні ніж у ЄС.
- Фермерство у більшості європейських країн субсидується із євробюджету. Та ж молочка чи м'ясо. На це витрачаються мільярди євро на рік. Чи готовий ти платити агрозолдінгам із державного бюджету - я дуже сумнівають.
- роздрібна ціна на фірмову техніку чи одяг в Україні формується у головному офісі компанії (не в Україні) Це маркетинг. До зради він немає ніякого відношення. А ще є таке поняття єдиний ринок ЄС, в яких Україна не входить тому і ціни тут вищі...
Жили, видели. Рукожопы социалистическо-коммуннистические. Своего производить в достаточном количестве не умели, да еще запрещали восполнять недостаток импортированием недостающей продукции. Дебилы.
В 2018-му таке ж саме... та ні, за 50% розказував тодішній міністр Рева.
А як тоді на нього наїзжали...
тому що вони не заробляють 35 тисяч на місяць
А здорові бугаї далі бухатимуть у барах