Українці витрачають на їжу та обов’язкові платежі дві третини коштів. У світі інша тенденція

Більш ніж половину бюджету мешканці України витрачають на їжу та обов’язкові платежі, що відрізняється від тенденції у світі.

Про це свідчать результати дослідження "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.

Цього року аналітики провели порівняння споживацьких настроїв українців з настроями споживачів у Німеччині, Польщі, США, Канаді, ПАР та із середнім світовим показником.

Так, українці найбільше серед жителів інших країн, у яких проводилось дослідження, витрачають на продукти харчування та обов’язкові платежі.

"Цей показник сягає 66%, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник. Україна – єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%", – кажуть експерти.

Водночас українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування. Найбільш помітна різниця у розподілі бюджету на такі категорії:

дозвілля (включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм: українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час як жителі Німеччини – 17%, Польщі – 15%, США – 19%, Канади – 15%, ПАР – 17%.

(включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм: українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час як жителі Німеччини – 17%, Польщі – 15%, США – 19%, Канади – 15%, ПАР – 17%. електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку: українці витрачають 2% бюджету на цю категорію, жителі Німеччини – 10%, Польщі – 12%, США – 12%, Канади – 10%, ПАР – 14%.

У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров’я, транспортні витрати та цифрові послуги, немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн.

Опитування українців тривало з 13 до 28 листопада 2023 року. В ньому взяли участь понад 1000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України, за винятком тимчасово окупованих територій.