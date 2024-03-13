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Новини
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Українці витрачають на їжу та обов’язкові платежі дві третини коштів. У світі інша тенденція

продукти,харчі

Більш ніж половину бюджету мешканці України витрачають на їжу та обов’язкові платежі, що відрізняється від тенденції у світі.

Про це свідчать результати дослідження "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.

Цього року аналітики провели порівняння споживацьких настроїв українців з настроями споживачів у Німеччині, Польщі, США, Канаді, ПАР та із середнім світовим показником.

Так, українці найбільше серед жителів інших країн, у яких проводилось дослідження, витрачають на продукти харчування та обов’язкові платежі.

"Цей показник сягає 66%, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник. Україна – єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%", – кажуть експерти.

На що найбільше витрачають українці

Водночас українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування. Найбільш помітна різниця у розподілі бюджету на такі категорії:

  • дозвілля (включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм: українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час як жителі Німеччини – 17%, Польщі – 15%, США – 19%, Канади – 15%, ПАР – 17%.
  • електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку: українці витрачають 2% бюджету на цю категорію, жителі Німеччини – 10%, Польщі – 12%, США – 12%, Канади – 10%, ПАР – 14%.

У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров’я, транспортні витрати та цифрові послуги, немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн.

витрати українців та громадян інших країн

Опитування українців тривало з 13 до 28 листопада 2023 року. В ньому взяли участь понад 1000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Автор: 

дослідження (387) витрати (209)


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Топ коментарі
+14
Чому ж це українці валять закордон? Милованов і Ко чухає рєпу. Ще більше підніміть вартість електрики-гаху-води - лікування і зачешеться де не свербить. Лишаться пільговики, держслужбовці та пенси - країна мрії.
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13.03.2024 15:45
+11
"Більш ніж половину бюджету мешканці України витрачають на їжу та обов'язкові платежі ...". Ну, не у всех так все плохо. Народ действительно больше стал тратиться на харчи и коммуналку , а у "слуг народа" все гораздо лучше. Надеюсь 73%-ный народ искренне порадуется за благополучие своих "слуг"! За это и голосовали 21 апреля 2019 года.
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13.03.2024 15:21
+11
Все логічно. Голодний за мішок гречки зробить все, що завгодно.
У нас в країні вже давно європейські ціни на їжу та послуги. А от зарплати - як в Африці.

https://biz.censor.net/comments/locate/3478446/0192126a-2d5b-707b-a8ff-2d83cf2d619e
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13.03.2024 15:40
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"Більш ніж половину бюджету мешканці України витрачають на їжу та обов'язкові платежі ...". Ну, не у всех так все плохо. Народ действительно больше стал тратиться на харчи и коммуналку , а у "слуг народа" все гораздо лучше. Надеюсь 73%-ный народ искренне порадуется за благополучие своих "слуг"! За это и голосовали 21 апреля 2019 года.
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13.03.2024 15:21 Відповісти
Все логічно. Голодний за мішок гречки зробить все, що завгодно.
У нас в країні вже давно європейські ціни на їжу та послуги. А от зарплати - як в Африці.

https://biz.censor.net/comments/locate/3478446/0192126a-2d5b-707b-a8ff-2d83cf2d619e
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13.03.2024 15:40 Відповісти
Чому ж це українці валять закордон? Милованов і Ко чухає рєпу. Ще більше підніміть вартість електрики-гаху-води - лікування і зачешеться де не свербить. Лишаться пільговики, держслужбовці та пенси - країна мрії.
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13.03.2024 15:45 Відповісти
Другу дуже цікаво, скільки ти заплатив аби звалити з країни у час коли закриті кордони і загальна мобілізація?!
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14.03.2024 05:37 Відповісти
Як перетворити людину на тварину? Потрібно зробити так, щоб 80% активного часу доводилось витрачати на пошуки їжі.
Як бачимо, залишилось 14%. Є над чим работать.
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13.03.2024 16:04 Відповісти
Так сходи ще раз на вибори поржати, тварина. Чи знову обери зека президентом.
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14.03.2024 05:53 Відповісти
Як правило, електорат овоча і зєлі не пише коменти, подібні моєму.
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14.03.2024 08:41 Відповісти
Перевірено: елохторат овоча і клоуна не вбачає взаємозв'язоку між виборами і якістю життя в країні. Вони думають, що страна і чіновнік має їм усе дати, а те що вони голосують по-приколу це якось другоє. Хоч вибори - це і є чіновнік і страна .
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14.03.2024 09:21 Відповісти
Причому їжа практично за європейськими цінами, техніка та машини за кордоном дешевші, та й одяг... А зарплата на порядок менша
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13.03.2024 16:24 Відповісти
якісна їжа у нас дорожча. фрукти також
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13.03.2024 16:54 Відповісти
Брехня. Українські овочі і фрукти дешевше в Україні, ніж місцеві овочі-фрукти у країнах західної Європі
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14.03.2024 05:52 Відповісти
Брехня!! Черешня та малина в Нідерландах були дешевшими ніж у нас.
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14.03.2024 11:21 Відповісти


- Вартість яких машин дешевше? Я купляв собі новий vw golf 7 з київського автосалону у акційній комплектації майже з повним фаршем. На момент покупки він був у євро дешевше, а ніж "пустий" гольф з заводу у Німеччині. А ще є електромобілі які дуже дешевші в Україні ніж у ЄС.
- Фермерство у більшості європейських країн субсидується із євробюджету. Та ж молочка чи м'ясо. На це витрачаються мільярди євро на рік. Чи готовий ти платити агрозолдінгам із державного бюджету - я дуже сумнівають.
- роздрібна ціна на фірмову техніку чи одяг в Україні формується у головному офісі компанії (не в Україні) Це маркетинг. До зради він немає ніякого відношення. А ще є таке поняття єдиний ринок ЄС, в яких Україна не входить тому і ціни тут вищі...
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14.03.2024 06:07 Відповісти
Це ти, Юзік?
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14.03.2024 06:26 Відповісти
Тобі що хтось у сраку присунув і ти пробуєш дізнатися, хто саме?!
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14.03.2024 09:22 Відповісти
Перепрыгнуть из развитого социализма в дикий капитализм такое себе удовольствие
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13.03.2024 22:41 Відповісти
Развитый социализм это когда полки в магазинах пустые, а когда что-то нормальное в небольшом количестве завезут - устраивать очереди в сотню человек?!
Жили, видели. Рукожопы социалистическо-коммуннистические. Своего производить в достаточном количестве не умели, да еще запрещали восполнять недостаток импортированием недостающей продукции. Дебилы.
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13.03.2024 23:29 Відповісти
Ой, а що си сталось?
В 2018-му таке ж саме... та ні, за 50% розказував тодішній міністр Рева.
А як тоді на нього наїзжали...
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14.03.2024 00:20 Відповісти
Нас просто поставили на межу виживання ! Але державі на це плювати! У країні війна і жодної програми підтримки громадян!!! Здирають останню шкіру! У війну почали працювати колектори! Уявіть людина останні гроші віддає хлопцям на фронт,а нас ще і банки в єнергокомпанії деруть як овець!!! То е війна у нас ,а у них усе добре!
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14.03.2024 04:06 Відповісти
Стаття однобока і спрямована аби накидати гівна на вентилятор серед читачів ніщєсбродів. Як можна порівняти країни в яких немає війни і Україну де 10 років війна?! По факту у тих же Німеччині, Британії, США чи якійсь Португалії, Італії і тд дуже легко можна знайти мільйони громадян які живуть дуже хєрово, при цьому вони всі мають стабільну роботу, зарплату, особливо у дорогих чи депресивних містах і тд. В ютубі є купа док фільмів на цю тему про кожну країну із циклу "poverty".
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14.03.2024 05:48 Відповісти
Опустися на грішну землю! Не всі ж можуть купувати машину ''нову в целафані''. Це українські реалії.
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14.03.2024 09:31 Відповісти
не вистачає на комуналку. На їжу не залишається нічого
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14.03.2024 06:47 Відповісти
І тут зелені придумали, що служити підуть косі, криві, з групами інвалідності, тощо
тому що вони не заробляють 35 тисяч на місяць
А здорові бугаї далі бухатимуть у барах
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14.03.2024 10:21 Відповісти

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