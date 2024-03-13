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Новини
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Наслідки ударів по російським НПЗ: Ціни на бензин у Росії зросли до максимуму за пів року

бензин,цены,на

Вартість бензину на російській біржі продовжує зростати після того, як два великих нафтопереробних заводи вимушено призупинили роботу після атак дронів.

Вартість бензину марки "А-95" за підсумками торгів 13 березня піднялася вище 60 тис. рублів за тонну вперше з кінця вересня 2023 року, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на дані Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі.

За день ціна бензину "А-95" зросла ще на 1,88% – до 60,57 тис. рублів за тонну. Востаннє вартість цього виду палива піднімалася вище за 60 тис. рублів за тонну 29 вересня 2023 року. Тоді ціни на бензин у Росії рекордно зросли через зміни до системи дотацій вартості палива на внутрішньому ринку, а російський президент Володимир Путін публічно переклав відповідальність за це на уряд.

Водночас бензин "А-92" 13 березня подорожчав на 1,31% – до 48,18 тис. рублів за тонну.

Також на 0,79-1,69% за день зросли ціни на різні види дизпалива та мазут.

Як санкції та удари українських безпілотників вплинули на роботу російських НПЗ

Як повідомлялося, 13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупинив роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Напередодні, у ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.

Автор: 

бензин (1110) НПЗ (380) росія (14372) ціни (3521) дрони (368)


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Топ коментарі
+11
Ударами своїх НПЗ кацапи нам усі дрони знищать
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13.03.2024 14:39
+8
Це ніпрощо, якби зросли більше сотні,атак нема чим вихвалятись.Унас мирні люди гинуть що дня увласних домівках.😭😭😭
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13.03.2024 14:42
+6
Дроном підпалили одну колону. Це до сраки на такому НПЗ. Потрібно з десяток ракет з 500 кг вибухівки. І то дивлячись куди влучать.
А тут нам вже про перемогу. Слава кварталу95.
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13.03.2024 14:46
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на 2% .. не смішить плять ...
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13.03.2024 14:38 Відповісти
Ударами своїх НПЗ кацапи нам усі дрони знищать
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13.03.2024 14:39 Відповісти
Це ніпрощо, якби зросли більше сотні,атак нема чим вихвалятись.Унас мирні люди гинуть що дня увласних домівках.😭😭😭
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13.03.2024 14:42 Відповісти
Не сприйте це як образу, але ось риторичне питання для вас. Якби ціна зросла на 200% чи було б це рівноцінним для "вихваляння" на фоні загибелі громадян України?
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13.03.2024 14:52 Відповісти
Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ. Джерело: https://biz.censor.net/n3478447 а це зовсім не мало і ремонтуватимуть довго.
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13.03.2024 15:14 Відповісти
порібно також нищити їх спиртові заводи , бо перейдуть на заправку скрепними бояркой і пустирніком
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13.03.2024 14:42 Відповісти
А так, як в такій кількості цього немає, то почнуть вбивати один одного за бухло. Їм би пропартизаніть метилового спирту..))
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13.03.2024 14:49 Відповісти
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13.03.2024 14:43 Відповісти
Дроном підпалили одну колону. Це до сраки на такому НПЗ. Потрібно з десяток ракет з 500 кг вибухівки. І то дивлячись куди влучать.
А тут нам вже про перемогу. Слава кварталу95.
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13.03.2024 14:46 Відповісти
Процент достигающих цели очень мал, не более десяти.
Видимо придется брать кацапов количеством в ущерб калибров
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13.03.2024 14:53 Відповісти
"Одна колона" переробляла 53% нафти на цьому заводі. Так шо не до сраки
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14.03.2024 10:37 Відповісти
на 2% ЗА ДЕНЬ! ти своєю тупістю знущаєся з нас, Бібіпка?
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14.03.2024 10:38 Відповісти
Якщо так далі піде, то бензин мокші будуть бачити лише в музеї або на екскурсію будуть ходити в Північну Корею.
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13.03.2024 14:59 Відповісти
Це з основних галузей російської промисловості. Загалом у Росії налічується близько 30 великих нафтопереробних заводів та ще 80 невеликих НПЗ.
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13.03.2024 15:19 Відповісти
Нам бы такие цены.
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13.03.2024 16:40 Відповісти
Даними хоть камні з нєба… аби здохнуть на московії…
Думки московитів, здійснюються…в Мирній Україні! Здохло їх, уже більше 400,000 орків… Далі, ще буде…
Слава Україні!
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13.03.2024 23:49 Відповісти

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