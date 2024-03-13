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Новини
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Путін анонсував підвищення податків для росіян на тлі рекордних видатків на війну в Україні

путін

Російський президент Володимир Путін попередив про необхідність підвищення податків для росіян та російського бізнесу.

Про це він заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Кісєльову, пише The Moscow Times.

Він підтвердив, що йдеться про запровадження прогресивної системи оподаткування і підвищення податків для корпорацій.

Водночас необхідність підвищення податків Путін пояснив потребою знайти кошти на "вирішення загально національних питань" і "боротьбу з бідністю", попри зростання військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік до рекорду з часів СРСР.

"Розподіл цього податкового тягаря – він має бути більш справедливим у тому сенсі, що в загальну скарбницю... на вирішення загальнонаціональних завдань і насамперед на вирішення завдань боротьби з бідністю все-таки більше мають віддавати корпорації, юридичні та фізичні особи, які більше заробляють", – сказав Путін.

Водночас він не уточнив деталі майбутніх змін, зазначивши, що "над цим треба попрацювати".

Наприкінці лютого під час послання до Федеральних зборів Путін доручив уряду та парламенту продумати підходи до "модернізації" фіскальної систем. Після цього російська влада почала готувати найбільшу за два десятиліття податкову реформу.

За даними російських ЗМІ, після президентських виборів у Росії планують підвищити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) до 20%, а податок на прибуток для бізнесу – до 25%. Підвищення податків торкнеться щонайменше 20 млн росіян і має забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ в обсязі 2,5 трильйона рублів на рік.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну

Автор: 

податки (2457) Податковий кодекс (234) путін володимир (1060) росія (14372)


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Топ коментарі
+12
Чхать. Ці людожери голодуватимуть а нас убиватимуть - бо їх головна скрепа це смерть і кров
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13.03.2024 15:10
+8
Кацапоиды сначала отдали своих сыновей за деньги. Теперь придется через налоги и цены возвращать и гробовые за своих сыновей. Кацапоидов подоили дважды еще и в ж****пу отжарили
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13.03.2024 15:13
+6
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13.03.2024 15:28
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"Нада ещьо нємнога патєрпєть"
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13.03.2024 15:08 Відповісти
Чхать. Ці людожери голодуватимуть а нас убиватимуть - бо їх головна скрепа це смерть і кров
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13.03.2024 15:10 Відповісти
Це вже "ядерний попіл" з кацапськіх пердаков, чи ще "божа роса"
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13.03.2024 15:12 Відповісти
Кацапоиды сначала отдали своих сыновей за деньги. Теперь придется через налоги и цены возвращать и гробовые за своих сыновей. Кацапоидов подоили дважды еще и в ж****пу отжарили
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13.03.2024 15:13 Відповісти
Ну все має повернутися до коханого совка - відсутність всього на світі, дикі черги, талони на жрачку. Скрєпно.
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13.03.2024 15:18 Відповісти
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13.03.2024 15:28 Відповісти
Що воно робить!!!
Нащо підімати податки??
Селанам трудодні а робітникам баланду
ранком та ввечері,як собакам
і не треба ніяких податків
Як казав чЛєнін
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13.03.2024 15:33 Відповісти
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13.03.2024 15:44 Відповісти
перед "виборами" гарна новина для істот
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13.03.2024 15:45 Відповісти
Хороший знак. Денег нет но вы держитесь.
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13.03.2024 15:47 Відповісти
О! Наші можновладці також стурбовані "низькими" податками в Україні. Так, шо не дуже радіємо, далі буде...
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13.03.2024 15:49 Відповісти
💯 Завтра гєтманцев буде умнічать на лохомарафоні!😁
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13.03.2024 15:57 Відповісти
Кацапов этим не огорчишь!
Им по ТВ скажут, что они стали и будут жить ещё лучше, но для этого надо повысить налоги - для их же благополучия.
Такая "логика" их устроит и проглотят, как боярку под щи....
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13.03.2024 16:22 Відповісти
",,Жіть стало лучшє, жіть стало вєсєлєє,," -- людожер сралін,,),
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13.03.2024 17:46 Відповісти
Вони мабуть і Геттманцеву дали завдання в Україні податки повисити , щоб кацапи хутина не сварили
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13.03.2024 18:29 Відповісти
***** нам байдуже, ми тебе ще судити будемо, думай що говоритимеш , кнопки і валізи з охороною в тебе вже не буде тоді
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13.03.2024 18:40 Відповісти

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