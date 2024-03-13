Путін анонсував підвищення податків для росіян на тлі рекордних видатків на війну в Україні

Російський президент Володимир Путін попередив про необхідність підвищення податків для росіян та російського бізнесу.

Про це він заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Кісєльову, пише The Moscow Times.

Він підтвердив, що йдеться про запровадження прогресивної системи оподаткування і підвищення податків для корпорацій.

Водночас необхідність підвищення податків Путін пояснив потребою знайти кошти на "вирішення загально національних питань" і "боротьбу з бідністю", попри зростання військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік до рекорду з часів СРСР.

"Розподіл цього податкового тягаря – він має бути більш справедливим у тому сенсі, що в загальну скарбницю... на вирішення загальнонаціональних завдань і насамперед на вирішення завдань боротьби з бідністю все-таки більше мають віддавати корпорації, юридичні та фізичні особи, які більше заробляють", – сказав Путін.

Водночас він не уточнив деталі майбутніх змін, зазначивши, що "над цим треба попрацювати".

Наприкінці лютого під час послання до Федеральних зборів Путін доручив уряду та парламенту продумати підходи до "модернізації" фіскальної систем. Після цього російська влада почала готувати найбільшу за два десятиліття податкову реформу.

За даними російських ЗМІ, після президентських виборів у Росії планують підвищити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) до 20%, а податок на прибуток для бізнесу – до 25%. Підвищення податків торкнеться щонайменше 20 млн росіян і має забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ в обсязі 2,5 трильйона рублів на рік.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну