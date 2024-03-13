Путіну бракує грошей на війну: У Росії збільшать план розпродажу держмайна у 100 разів

Російський Мінфін пропонує збільшити запланований обсяг надходжень до федерального бюджету в 2024 році від приватизації з 1 мільярда до 100 мільярдів рублів.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив на розширеному засіданні колегії Росмайна, передає російський Інтерфакс.

"Надходження додаткових доходів та коштів від приватизації у нас цього року в бюджеті – трохи більше 1 млрд. Ми вважаємо, що цифра має бути скоригована – не менше 100 млрд рублів ми ставимо завдання сформувати", – розповів Сілуанов.

Наприкінці минулого року він розповідав про плани продати частину акцій у низці великих державних російських компаній. Сілуанов уточнював, що йдеться приблизно про 30 компаній, де частка держави перевищує 50%, її пропонувалося зменшити до контрольного пакета.

При цьому приватизація у Росії за останні роки не стала істотним джерелом покриття дефіциту бюджету. У 2023 році до бюджету РФ від приватизації надійшло 29 млрд рублів.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

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