Санкції працюють: Росія не дорахувалася 100 мільярдів рублів дивідендів від державних компаній

До федерального бюджету Росії у 2023 році від держкомпаній у підпорядкуванні Росмайна надійшло 339 мільярдів рублів дивідендів.

Про це керівник Росмайна Вадим Яковенко розповів на розширеній колегії відомства, передає російське інформагентство РБК.

Ця сума вдвічі менша від результату 2022 року (753 млрд руб.) і відповідає сумі, отриманій в 2021 році.

При цьому план надходжень від дивідендних виплат на 2023 недовиконаний на 104 млрд руб., випливає з матеріалів колегії: планувалося отримати 442,4 млрд рублів, а фактичні надходження становили лише 338,8 млрд. При цьому від "Газпрому" планувалося отримати 121,3 млрд рублів, але він дивіденди за 2022 рік не платив.

У підсумку до топ-5 найбільших платників дивідендів до російського бюджету увійшли нафтогазові компанії "Транснєфть", "Роснєфтєгаз", "Каспійський трубопровідний консорціум (КТК-Р)", а також компанії "Русгідро" та "АлРоса".

Дивіденди від "Сбєрбанку" у цій сумі також не враховані, оскільки його контрольний пакет належить Фонду національного добробуту (ФНБ; отримав у 2023 році від "Сбєрбанку" 282,5 млрд рублів).

"Газпром" втратив ринок Європи

За оцінками Reuters, експорт газу "Газпромом" до Європи через Україну та "Турецький потік" у 2023 році впав ще на 55,6% – з 63,8 млрд до 28,3 мільярда кубометрів. П’ять років тому він сягав 180 млрд кубометрів.

Експорт "Газпрому" до країн далекого зарубіжжя, включаючи Китай та Туреччину, у 2022 році впав майже на 46% – до 100,9 мільярда кубометрів. У 2023 році обсяги експорту знизилися до близько 70 мільярдів кубометрів, зокрема близько 22,5 мільярдів кубометрів транспортовано до Китаю.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Росія намагалася використати залежність ЄС від російського газу у своїх інтересах. Спочатку Росія припинила постачати газ низці покупців у Європі, вимагаючи оплати у рублях. Згодом "Газпром" сам зупинив постачання газопроводом "Північний потік", вимагаючи скасування санкцій на постачання та обслуговування турбін. А у вересні 2022 року "Північний потік" і побудований, але так і не запущений, "Північний потік-2" було пошкоджено внаслідок диверсії.